USD/THB: implicazioni dello shock elettorale thailandese sul baht thailandese

Il baht thailandese ha guadagnato modestamente dopo le ultime elezioni in Thailandia. La coppia USD/THB è scesa a 33,83, pochi punti sotto il massimo della scorsa settimana di 34. Tuttavia, c’è una calma inquieta dopo che gli elettori hanno inviato uno shock al governo militare esistente nel paese.

Risultati delle elezioni in Thailandia

La Tailandia ha tenuto un’elezione che ha contrapposto i partiti democratici al governo militare. I partiti di opposizione pro-democrazia hanno vinto con un vantaggio imponente inviando un rimprovero ai militari. Il partito Move Forward ha guidato il voto ed è stato seguito dal partito Pheu Thai, guidato da Paetongtrn Shinawatra.

D’altra parte, i partiti associati ai militari come il partito United Thai Nation hanno ricevuto circa il 12% del vore. Il partito Palang Pracharath ha ricevuto solo il 10% dei voti.

Sebbene l’esito sia stato positivo, presenta gravi rischi per l’economia thailandese, il che spiega perché il BHT fosse un po’ a disagio. Per prima cosa, il thailandese ha assistito a diversi colpi di stato militari negli ultimi anni. Pertanto, non si può escludere un altro colpo di stato militare nei prossimi anni o mesi.

I militari hanno voce in capitolo nell’economia thailandese. Come ho scritto in questo articolo , la costituzione assegna ai militari il ruolo di selezionare il Senato, che conta circa 250 membri. Il Senato vota a fianco del parlamento eletto da 500 seggi.

Pertanto, le politiche di Move Forward per riformare l’esercito e la monarchia potrebbero portare a grossi problemi nel governo.

L’altro rischio per il THB è che i governi che vincono con una valanga di voti tendano a deludere a causa delle aspettative estremamente elevate. Lo abbiamo visto in diversi paesi, compresi gli Stati Uniti, dove l’indice di gradimento di Joe Biden è ai minimi storici.

Analisi tecnica USD/THB

Il grafico 4H mostra che il tasso di cambio da USD a THB si è leggermente ritirato dopo l’esito delle elezioni thailandesi. È passato a un minimo di 33,71 e poi ha ridotto alcuni di quei guadagni. Si sta inoltre consolidando alla media mobile a 25 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD sono scesi verso il basso.

Pertanto, la coppia USD/THB continuerà probabilmente a scendere nel breve termine poiché i venditori mirano al supporto chiave a 33,50. Quindi si riprenderà quando la realtà del futuro del tailandese si stabilirà. Se ciò accade, la coppia probabilmente si sposterà a 34,50 entro la fine del mese.