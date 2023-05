2 motivi per acquistare la coppia USD/JPY nonostante l'aumento dei livelli dei prezzi locali

Ho scritto molto sullo yen giapponese ( JPY ) quest’anno e sul perché è su un trend ribassista. Ecco l’ultimoarticolo, subito dopo che la Banca del Giappone ha annunciato la sua ultima decisione di politica monetaria.

Molti trader considerano inevitabile che la Banca del Giappone alla fine cambierà il suo corso di politica monetaria. Dopo averla mantenuta molto accomodante, verrà il momento per la Banca del Giappone di seguire altre banche centrali nell’inasprimento della politica monetaria.

Dopo tutto, l’inflazione è in aumento anche in Giappone. Ad esempio, il recente sondaggio di opinione sulle opinioni e il comportamento del pubblico in generale ha mostrato che il 94,5% degli intervistati ritiene che i livelli dei prezzi siano aumentati.

I prezzi del cibo, ad esempio, sono stati più alti nel marzo 2023 rispetto a settembre e marzo 2022. Lo stesso vale per i pasti fuori casa o per le necessità quotidiane.

Ma nonostante le prove di un aumento dei livelli dei prezzi locali, è improbabile che la tendenza ribassista dello yen cambi. Ciò è particolarmente vero per la coppia USD/JPY per almeno due motivi:

Segmento 65+ anni in aumento

Divergenza di politica monetaria

Più giapponesi vivono più di 65 anni nonostante il futuro declino della popolazione

Uno dei motivi per cui lo JPY è in una tendenza ribassista a lungo termine è la demografia. Si prevede che la popolazione del Giappone scenderà a 87 milioni entro il 2070 e la cosa più sorprendente è che le persone di età pari o superiore a 65 anni costituiranno il 38,7% della popolazione.

Il problema con questa statistica è che le persone anziane non spendono soldi come fanno i più giovani. Più invecchiamo, più siamo attenti alle finanze: è un dato di fatto.

Quindi, affinché l’inflazione aumenti, la spesa deve aumentare. Tuttavia, è improbabile che la spesa aumenti come desidera la Banca del Giappone, quindi sarà difficile inasprire la politica.

La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca del Giappone sono su percorsi divergenti. La prima ha innalzato il tasso sui fondi oltre il 5%; quest’ultimo facilita ancora la politica monetaria eseguendo un rigoroso sistema di controllo della curva dei rendimenti.

Supponiamo ora che la Fed decida di tagliare i tassi quest’anno. Lo farà solo se l’inflazione scenderà al suo obiettivo del 2%.

Ma se ciò accade, significa che anche l’inflazione in Giappone diminuirà perché gli Stati Uniti stanno esportando inflazione/disinflazione in tutto il mondo come la più grande economia mondiale. Pertanto, la Banca del Giappone non avrà spazio per aumentare i tassi, ma probabilmente dovrà allentare ancora un po’.

Riassumendo, qualsiasi forza dello JPY dovrebbe essere vista come temporanea poiché le probabilità favoriscono una maggiore debolezza. La coppia USD/JPY, in particolare, appare rialzista nel medio e lungo termine.