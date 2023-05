Il prezzo delle azioni Nio è sceso dell'88% rispetto al suo picco: acquistalo se ciò accade

Il prezzo delle azioni Nio (NYSE: NIO) è in caduta libera dopo aver raggiunto il picco di $ 66,95 nel gennaio 2021. Ora, le azioni sono scambiate a $ 7,91, il che significa che è crollato di oltre l’88% rispetto al suo massimo storico. Il titolo è sceso del 17% quest’anno, il che significa che ha sottoperformato aziende come Xpeng e Li Auto.

Preoccupazioni per la crescita di Nio

Il prezzo delle azioni Nio è crollato nonostante la crescita dei ricavi della società. Le sue entrate annuali sono passate da oltre 719 milioni di dollari nel 2018 a oltre 7,14 miliardi di dollari nel 2022. Questo la rende una delle aziende cinesi con le migliori prestazioni in questo periodo. E gli analisti prevedono che le entrate saliranno a oltre $ 21 miliardi nel 2025.

Nonostante questa crescita dei ricavi, Nio è stata una macchina brucia contanti poiché le sue perdite annuali sono passate da $ 506 milioni nel 2016 a oltre $ 2,11 miliardi nel 2022. Gli analisti ritengono che la società continuerà a perdere denaro fino al 2025.

Nio, come altre aziende del settore, sta affrontando numerose sfide. La sfida più importante nel settore è la crescente concorrenza nel settore. I dati mostrano che ora ci sono oltre 90 marchi di veicoli elettrici in Cina. Un piccolo numero di queste aziende sono aziende giganti che hanno marchi noti come BMW, Tesla, VW, Li Auto e Xpeng.

Pertanto, è probabile che il mercato diventi affollato in futuro. Lo stiamo già vedendo, soprattutto con le deboli consegne di aprile, quando l’azienda ha consegnato 6.658 auto durante il mese.

L’altra sfida per Nio e il suo titolo è la sua crescita internazionale. La società ha annunciato che si espanderà in alcuni mercati europei. Credo che l’azienda potrebbe avere difficoltà a competere in alcuni di questi mercati, dominati da marchi automobilistici europei come Stellantis e VW.

Previsioni del prezzo delle azioni Nio

Grafico NIO di TradingView

Il prezzo delle azioni Nio è stato in forte caduta libera negli ultimi mesi. Durante questa discesa, le azioni sono scese al di sotto delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 settimane. L’Awesome Oscillator si è spostato al di sotto del livello neutro.

Inoltre, le azioni sono supportate al supporto chiave a 7,62 dollari, il livello più basso di quest’anno. Pertanto, in questa fase, utilizzando i principi di trend following, è probabile che il titolo continui a scendere. Posso solo consigliare di acquistare in Nio quando si sposta al di sopra della media mobile di 50 settimane a $ 14. Questo prezzo coincide con il punto più alto del 5 dicembre.