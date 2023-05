Metacade (MCADE) ha iniziato a essere quotato nelle principali borse all’inizio di aprile. Il primo exchange su cui il token è stato elencato è stato Uniswap. Le quotazioni su BitMart e MEXC Global hanno seguite rapidamente. La quotazione è stata influente in quanto il token è aumentato notevolmente dal valore di prevendita finale di 0,020$ a oltre 0,045.$ Ciò ha sottolineato la domanda degli investitori per il token della piattaforma arcade. I guadagni sono diminuiti, con MCADE ora a 0,022.$ Come investitore, il calo del prezzo è un’occasione ideale per acquistare il token a maggio?

Movimento dei prezzi MCADE e sentiment sulle criptovalute

Mentre MCADE viene scambiato vicino al suo prezzo di prevendita finale, ha mostrato forti movimenti indicativi di uno slancio. Il recente rallentamento dei prezzi sottolinea i benefici dopo che il valore del token è più che raddoppiato dalla fine della prevendita. Potenzialmente, MCADE sta raccogliendo liquidità sugli scambi prima che il prezzo salga al massimo precedente e oltre.

Anche il sentiment sulle criptovalute potrebbe aver contribuito al rallentamento di MCADE. Dobbiamo ancora entrare in un bull market delle criptovalute, considerando anche che la più grande criptovaluta si trova in uno stato di consolidamento sotto i 30.000$ da diverse settimane. Tuttavia, le metriche on-chain mostrano che Bitcoin potrebbe prepararsi per un mercato potenzialmente rialzista.

Secondo l’indicatore on-chain RHODL, Bitcoin è nella posizione in cui si trovava all’inizio dei suoi due precedenti mercati rialzisti. Questa non è una sorpresa, poiché Bitcoin ha recentemente suonato rialzista sulla base di diversi indicatori on-chain. Ha superato i 200 giorni a gennaio e da allora è rimasto al di sopra della media mobile sul grafico giornaliero. La media mobile è cruciale in quanto è abbastanza lunga da catturare potenziali tendenze di lunga durata.

Se Bitcoin dovesse iniziare a salire potrebbe accendere l’interesse per i token a bassa capitalizzazione e più recenti come MCADE. Questo perché Bitcoin è visto come un battistrada e utilizzato come misuratore del sentimento crittografico generale. Gli indicatori rialzisti sulla catena indicano che lo slancio positivo potrebbe fluire verso MCADE e spingere il prezzo più in alto.

Comprendere MCADE e la sua proposta di valore

Metacade è una piattaforma di gioco Web 3.0. Collega giocatori e sviluppatori in un’unica piattaforma one-stop. Metacade è costruita sulla rete Ethereum e questo garantisce che la piattaforma sia sicura. Gli utenti convalidano le transazioni trattenendo e picchettando i token MCADE.

Gli utenti possono scoprire gli ultimi giochi Play2Earn sulla piattaforma e guadagnare gareggiando. Gli investitori guadagnano anche MCADE fornendo feedback sui progetti. Gli sviluppatori possono ottenere finanziamenti per i loro giochi, consentendo loro di far crescere i loro progetti e connettersi con una community di consumatori. Gli investitori di Metacade contribuiscono anche alla governance della piattaforma attraverso i loro token.

MCADE deriva anche il suo valore dal controllo dei token in fornitura. Il token è deflazionistico e ci sono piani per ridurre l’offerta attraverso riacquisti o ustioni. Questo ha l’effetto di aumentare la scarsità e proteggere il valore di MCADE.

Metacade aspira anche ad essere una piattaforma autosufficiente. Questo è importante per la piattaforma poiché le piattaforme di gioco hanno avuto problemi in passato a causa di vincoli finanziari. Le aziende possono lanciare i propri giochi tramite Metacade Launchpad, pubblicizzare i propri beni e servizi ed elencare i lavori sulla piattaforma. Pagheranno Metacade, con i fondi utilizzati per migliorare la piattaforma. Questo modello di business sostenibile ha attirato investitori alla ricerca di piattaforme di gioco di qualità per allocare le proprie risorse.

È il momento giusto per investire in MCADE?

I prezzi delle criptovalute sono guidati dal valore e Metacade ha mostrato una forte proposta di valore. Il valore di MCADE aumenterà potenzialmente man mano che raccoglie più liquidità e il sentimento crittografico migliora.

Dal suo valore di prevendita finale di 0,020$, gli analisti avevano previsto un aumento del prezzo di 10 volte. Abbiamo assistito a un aumento del prezzo di 2 volte superiore a 0,045$, il che significa che siamo molto al di sotto del prezzo previsto. Con il prezzo di MCADE ora vicino al suo prezzo di prevendita finale, acquistare ora potrebbe essere la decisione giusta in quanto il token ha un prezzo interessante.