Aggiornamenti del settore crittografico: Chainlink VRF in diretta su Arbitrum One

Chainlink è una piattaforma di servizi web3 e una rete Oracle decentralizzata. Sabato (20 maggio), il protocollo ha unito le forze con Arbitrum, una soluzione di ridimensionamento di livello due di Ethereum, per rivelare il lancio di Chainlink VRF (Verifiable Random Function) su Arbitrum One.

Ciò offrirà agli sviluppatori l’accesso a un generatore di numeri casuali (RNG) ampiamente riconosciuto. Arbitrum Foundation e Chainlink ospiteranno un workshop VRF il 22 maggio.

Collaborazione tra Arbitrum e Chainlink

Il comunicato stampa ufficiale ha rivelato che la funzione casuale verificabile di Chainlink si è unita alla piattaforma Arbitrum One. Il lancio andrà a vantaggio di Arbitrum e Chainlink, fornendo loro l’accesso a nuove applicazioni decentralizzate (dApp) e contratti intelligenti creati dagli sviluppatori.

Chainlink VRF rimane l’RNG (generatore di numeri casuali) più adottato nel mercato delle criptovalute. Consente ai creatori di contratti intelligenti di sviluppare app scalabili, eque e sicure, inclusi giochi e NFT. Inoltre, Arbitrum One consente agli sviluppatori di creare dApp a basso costo e ad alto throughput.

Johann Eid di Chainlink Labs ha commentato i vantaggi di Arbitrum nello scaricare la congestione delle transazioni di Ethereum senza compromettere la sicurezza. Crede che l’incredibile velocità di Arbitrum sbloccherà molti casi d’uso migliorando Chainlink VRF.

Come accennato, la collaborazione è una vittoria per le parti, a vantaggio delle comunità di Chainlink e Arbitrum. Chainlink Verifiable Random Functions offre casualità a più di 6.300 contratti intelligenti in varie blockchain.

La connessione Arbitrum-Chainlink aiuterà gli sviluppatori a sviluppare applicazioni decentralizzate di fascia alta per vantare funzioni di smart contract. Inoltre, il lancio di Chainlink Automation su Arbitrum One automatizzerà le funzionalità cruciali dei contratti intelligenti senza sacrificare il decentramento. Chainlink continua ad espandersi sull’innovazione, firmando accordi con aziende come Coinbase Cloud, Optimism e SWIFT.

Rally per ARB e LINK?

Chainlink e Arbitrum hanno rispettivamente LINK e ARB come token nativi. LINK ha perso circa l’1% nell’ultimo giorno, passando di mano a $ 6,50 al momento della stampa. L’altcoin ha faticato a maggio a causa dell’incertezza del mercato. LINK ha perso il 2% negli ultimi sette giorni.

source – Invezz.com

Al contrario, l’ARB è salito dell’1% nelle ultime 24 ore, attestandosi attualmente a 1,16$. Ha raggiunto un massimo giornaliero di $ 1,17 e un minimo di $ 1,15. Nel frattempo, Arbitrum domina le transazioni sulla blockchain di Ethereum in quanto garantisce tariffe del gas basse e alta velocità.