Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) ha aperto nel verde questa mattina dopo che Cathie Wood ha dichiarato che era un nome importante per l’esposizione all’intelligenza artificiale.

Il caso toro di Wood per le azioni Tesla

In particolare, l’influente investitore è convinto che i veicoli autonomi saranno trasformativi per l’azienda con sede ad Austin.

Pensiamo che Tesla Inc sia il più grande gioco di intelligenza artificiale là fuori, il più grande beneficiario. I veicoli autonomi sono robot. Saranno elettrici e saranno alimentati dall’intelligenza artificiale.

Si mantiene super ottimista sulla società di veicoli elettrici anche se ha subito un duro colpo ai margini nel suo primo trimestre finanziario, come riportato da Invezz qui.

La sua opinione è in linea con Wall Street che attualmente ha un rating di “sovrappeso” di consenso sulle azioni Tesla che è ancora in calo di quasi il 15% rispetto al suo massimo da inizio anno al momento della scrittura.

L’obiettivo di prezzo di Wood sul titolo AI

A Cathie Wood piacciono le azioni Tesla poiché il CEO Elon Musk è impegnato in tre aree chiave che prevede cresceranno esponenzialmente nei prossimi anni: accumulo di energia, robotica e intelligenza artificiale.

Ognuno di questi sta crescendo in modo esponenziale, e poi li fai nutrire a vicenda. Quindi, le curve a S alimentano le curve a S… questa potrebbe essere una crescita esplosiva.

Il fondatore e CEO di Ark Invest prevede che il business dei taxi autonomi genererà tra $ 8,0 trilioni e $ 10 trilioni di entrate a livello globale entro la fine di questo decennio.

È anche degno di nota il fatto che vede questo titolo AI scambiato a un enorme $ 2.000 per azione entro il 2027 ( leggi di più ).