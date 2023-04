Tesla riporta un grande successo al margine nel primo trimestre: "le azioni sono enormemente sopravvalutate"

Le azioni di Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) sono in ribasso dopo che la società di veicoli elettrici ha dichiarato che il suo margine di profitto lordo ha subito un duro colpo nel suo primo trimestre fiscale.

L’analista reagisce ai risultati di Tesla Q1

Escludendo i crediti regolamentari, il suo margine di profitto lordo automobilistico si è attestato al 16% nell’ultimo trimestre rispetto al 24% di un anno fa. Su ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC, l’analista senior di Roth Capital Craig Irwin ha dichiarato:

Non credo che la domanda sia così forte come sostiene Elon Musk. Il consumatore di veicoli di fascia alta è sotto pressione in questa economia. Molti grandi marchi di veicoli elettrici sono stati lanciati sul mercato. Crea un ambiente difficile per Tesla.

Il gigante dei veicoli elettrici ha registrato circa 6.800 dollari di margine di profitto lordo per veicolo, in calo significativo rispetto ai 15.700 dollari dello stesso trimestre dello scorso anno.

Le azioni Tesla sono ancora aumentate del 65% per l’anno.

Vale la pena investire in azioni Tesla?

All’inizio di questo mese, Tesla ha registrato consegne record per il suo primo trimestre ( scopri di più ) e ha ribadito il suo impegno per una crescita del 40% quest’anno. L’analista ha aggiunto:

Stanno tagliando il prezzo per cercare di arrivare a quel 40%. La crescita del 18% non è un numero sexy. È meglio che mediocre ma non abbastanza per giustificare questa valutazione. Vedo lo stock come egregiamente sopravvalutato.

Irwin ha un obiettivo di prezzo di $ 85 sulle azioni Tesla, il che suggerisce un ribasso di oltre il 50% da qui.

Cifre notevoli sul rapporto sugli utili del primo trimestre di Tesla

Guadagnato $ 2,5 miliardi rispetto ai $ 3,3 miliardi di un anno fa

Anche l’utile per azione è diminuito da 95 centesimi a 73 centesimi

EPS rettificato stampato a 85 centesimi come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 24% su base annua a 23,3 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 85 centesimi per azione su un fatturato di 23,60 miliardi di dollari

Sempre mercoledì, Tesla Inc ha ulteriormente abbassato i prezzi dei suoi veicoli negli Stati Uniti per aumentare la domanda. Secondo Craig Irwin:

Ci sono stati sei cicli di riduzioni dei prezzi. Quindi, i margini continueranno ad arrivare in azienda. Ci sono leve come Berlino e alcune altre iniziative manifatturiere che potrebbero aiutare, ma i margini contano per Tesla.