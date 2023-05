Previsione dei prezzi di Tron mentre il rally di TRX acquisisce slancio

Il prezzo di Tron (TRX/USD) ha registrato un rally inarrestabile anche se altre criptovalute si sono ritirate. La moneta è balzata negli ultimi quattro giorni consecutivi e ora si trova al livello più alto dal giugno dello scorso anno. È salito di oltre il 70% dal livello più basso del novembre dello scorso anno.

TRX e Bitcoin divergono

Tron è balzato bruscamente anche se altre importanti criptovalute si sono ritirate. Bitcoin è sceso sotto i 27.000$ mentre Ethereum è sotto i 1.820$. Anche altre famose monete meme come Shiba Inu, Pepe e Sui si sono ritirate.

Non è chiaro perché il prezzo di TRX sia aumentato bruscamente negli ultimi giorni. Una probabile ragione è che l’ecosistema di Tron sta andando bene. Secondo DeFi Llama, ci sono 18 dApp nel suo ecosistema con un valore totale bloccato (TVL) di oltre $ 5,5 miliardi. Questo la rende la terza catena più grande del mondo.

È interessante notare che Tron ha più utenti di Ethereum. I dati di DeFi Llama mostrano che il numero di utenti attivi in Tron è salito a oltre 2 milioni, mentre BNB ha oltre 1,39 milioni e ETH ha 33.000 utenti. Tron ha oltre $ 45 miliardi di stalle rispetto ai $ 69,59 miliardi di Ethereum.

Il prezzo di Tron è aumentato anche se le condizioni del mercato finanziario peggiorano. Uno dei maggiori rischi del mercato riguarda la crisi del limite del debito in corso negli Stati Uniti. Joe Biden e Kevin McCarthy si incontreranno lunedì per tentare di raggiungere un accordo.

Previsione del prezzo di Tron

Grafico TRX di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo TRX ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi giorni. È balzato di oltre il 71% dal livello più basso di quest’anno. Tron ha anche superato l’importante livello di resistenza a 0,073$, il punto più alto del 19 febbraio.

Il prezzo del TRX si è spostato al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni. Ha anche formato un modello testa e spalle invertito, che è un segno rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al livello di ipercomprato.

Pertanto, è probabile che Tron continui a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a $ 0,092, il punto più alto del 1 giugno. Una mossa al di sotto del supporto a $ 0,073 invaliderà la visione rialzista.