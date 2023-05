Bitget si assicura la licenza VASP in Polonia

Bitget, uno dei principali exchange di criptovalute e piattaforma di copy trading, si è registrato con successo come Virtual Asset Service Provider (VASP) in Polonia, secondo un annuncio pubblicato martedì dall’exchange.

Il prezzo di Bitget Token, la criptovaluta nativa dell’ecosistema Bitget, è leggermente aumentato in seguito alle notizie sulla regolamentazione delle criptovalute per essere scambiato a un massimo di $ 0,47.

Bitget abbraccia il percorso normativo

La registrazione in Polonia rappresenta un’altra pietra miliare per l’exchange mentre cerca di espandere la sua presenza in tutto il mondo, ha affermato Bitget nel comunicato stampa.

Con il VASP, Bitget può ora offrire legalmente i suoi servizi come uno degli scambi di criptovalute in Polonia, raggiungendo i clienti all’interno dell’Unione Europea (UE), il tutto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di conformità applicabili.

Il successo di Bitget in Polonia segue il recente punteggio della piattaforma di crittografia di un’altra licenza VASP in Lituania e, commentando il cenno normativo, l’amministratore delegato di Bitget, Gracy Chen, ha dichiarato:

“Comprendiamo che la regolamentazione è il futuro del settore delle criptovalute se si vuole raggiungere l’adozione mainstream. In Bitget, abbracciamo e seguiamo sempre i vari quadri normativi stabiliti per le risorse digitali e collaboriamo attivamente con gli enti governativi per realizzare un ecosistema migliore. Le recenti registrazioni nei due paesi europei migliorano la nostra presenza e il nostro servizio in Europa.”

Secondo Chen, l’approccio proattivo di Bitget alla regolamentazione e all’impegno con i responsabili politici fa parte dell’obiettivo più ampio di rendere sicuro l’accesso alle criptovalute per tutti. È anche un modo per garantire la responsabilità dei fornitori di servizi e la protezione dei clienti.

Bitget è stata fondata nel 2018 ed è cresciuta fino a diventare una delle principali piattaforme crittografiche, con i suoi servizi disponibili per 8 milioni di clienti registrati in oltre 100 paesi.

L’ultimo rapporto trimestrale della società ha mostrato che il suo organico è aumentato da 1.000 a 1.300 nel primo trimestre del 2023. Anche il volume degli scambi di futures della piattaforma è aumentato durante il trimestre, balzando del 27% a 658 miliardi di dollari trimestre su trimestre.