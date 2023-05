GBP/ZAR: Quanto in alto può raggiungere la sterlina rispetto al rand?

Il tasso di cambio da sterlina a rand si è mosso lateralmente in vista dell’importante decisione sui tassi d’interesse della banca centrale sudafricana. La coppia GBP/ZAR si aggirava a 24, pochi punti sotto il suo massimo storico di 24,46. In tutto, la coppia è balzata di oltre il 27% dal livello più basso del 2022.

Decisione SARB avanti

Il rand sudafricano è stato sotto i riflettori questa settimana mentre gli investitori si concentrano sugli eventi chiave del paese. I dati pubblicati martedì hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso dal 7,1% di marzo al 6,8% di aprile. Questo è stato un calo maggiore rispetto alla stima mediana del 7,1%.

Anche l’inflazione del Sud Africa è scesa rispetto al mese precedente. È sceso dall’1,0% di marzo allo 0,4% di aprile. Analogamente, l’inflazione core è scesa rispettivamente allo 0,5% e al 5,3%. Questi numeri indicano che l’inflazione del Paese si sta muovendo nella giusta direzione.

La stessa situazione si è verificata nel Regno Unito, dove l’inflazione al consumo è scesa all’8,7% dal precedente 10,1%. L’IPC core del Regno Unito, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è salito al 6,8%, segnalando che la Banca d’Inghilterra ha ancora molto lavoro da fare per combattere l’inflazione.

Come ho scritto in questo articolo , il prossimo importante catalizzatore per lo ZAR sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della SARB. Gli analisti ritengono che la banca centrale sudafricana aumenterà i tassi di interesse di un altro 0,25% e porterà il tasso di cassa ufficiale all’8%. Segnalerà quindi che metterà in pausa i tassi di aumento in futuro per dare spazio al funzionamento degli aumenti passati.

Previsioni GBP/ZAR

Il tasso di cambio da GBP a ZAR ha registrato un rally spettacolare negli ultimi mesi, poiché la svendita del rand sudafricano si è intensificata. Questa settimana, la coppia ha frenato di colpo mentre gli investitori attendono l’imminente decisione sui tassi SARB. La coppia rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, mentre il MACD si è spostato al di sopra del punto neutrale.

Pertanto, il prezzo GBP/ZAR probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello chiave a 24,38. Una mossa al di sopra di quel livello vedrà la coppia saltare al prossimo punto di resistenza a 25. Lo scenario alternativo è dove la coppia si ritira e testa il supporto chiave a 23.