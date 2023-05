Just in: Fahrenheit LLC vince l’offerta da $ 2 miliardi per acquisire Celsius Network in bancarotta

La dichiarazione del tribunale di giovedì scorso ha confermato che il consorzio Fahrenheit ha vinto l’offerta per l’acquisizione del prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius. Le statistiche precedenti valutavano le attività del prestatore a circa $ 2 miliardi. Fahrenheit comprende Arrington Capital, US Bitcoin Corp, Ravi Kaza, Steven Kokinos e Proof Group.

Fahrenheit acquisirà gli investimenti alternativi della piattaforma, la criptovaluta in stake, l’unità mineraria e il profilo del prestito istituzionale. Inoltre, le dichiarazioni del tribunale indicavano che il gruppo avrebbe dovuto versare un deposito di $ 10 milioni (entro tre giorni) per concludere l’affare.

Fahrenheit per acquisire le attività di Celsius

Celsius Network – con il suo comitato dei creditori non garantiti – ha scelto il consorzio di criptovalute Fahrenheit come vincitore del suo processo di asta di asset. Il rapporto ufficiale indica che Fahrenheit offrirà il team di gestione, la tecnologia e il capitale necessari per fondare e gestire una nuova azienda (con successo).

Nel frattempo, la nuova società distribuirà i token crittografici di Celsius ai proprietari degli account, gestirà le attività illiquide dell’azienda e stabilirà accordi con i gruppi Custody & Withhold. Il gruppo otterrà le filiali minerarie di Celsius, portafogli di prestiti istituzionali e investimenti alternativi.

Il gruppo Fahrenheit otterrà criptovalute liquide per un valore di $ 500 milioni, anche se la cifra potrebbe ridursi a $ 450 milioni in caso di acquisti secondari. Inoltre, l’azienda ha selezionato il Blockchain Recovery Investment Consortium come backup. Aiuterà a formare un’attività mineraria in cui i creditori di Celsius otterranno il 100% di interesse azionario.

Nel frattempo, l’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky continua con il piano per creare Celsius Web Service, un progetto incentrato su custodia e rendimento. Ha presentato il progetto al fondo ADQ e Goldman Sachs sostenuto da Abu Dhabi prima di presentare istanza di insolvenza (l’anno scorso).

Il prezzo di Celsius (CEL) ha reagito alla notizia dell’acquisizione con impennate. L’ altcoin è salito per passare di mano a 0,2146$ al momento della stampa. Tuttavia, oggi Invezz.com ha segnalato un deterioramento del mercato delle criptovalute. Pertanto, CEL potrebbe avere difficoltà a mantenere la sua ondata al rialzo.