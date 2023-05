Il prezzo di MCADE, il token nativo di Metacade, ha lottato al di sotto del suo prezzo di prevendita finale per la maggior parte di maggio mentre il progetto si prepara per la fase di sviluppo del gioco dopo la precedente partnership con MetaStudio.

Al momento della stampa, MCADE era scambiato a 0,02127$, in rialzo dell’1,11% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, sebbene il token avesse registrato alcuni guadagni, era ancora di pochi centesimi al di sotto del prezzo finale di prevendita di 0,022$. Tuttavia, ci sono prospettive che il token sia pronto per guadagni significativi grazie alla popolarità dei progetti metaverse e dei loro token nativi.

La piattaforma Metaverse è sostenuta dal governo cinese

Recentemente, la capitale della provincia cinese di Jiangsu, Nanjing, ha lanciato la China Metaverse Technology and Application Innovation Platform per promuovere lo sviluppo e la ricerca del metaverse in tutto il paese. Questa notizia arriva in un momento in cui ci sono numerosi sviluppi in corso in tutto il mondo intorno al metaverso, dove anche lo spazio della Game-Fi si sta spostando.

La piattaforma sostenuta dallo stato cinese è guidata dalla Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) ed è composta da membri fondatori di diverse istituzioni accademiche e società legate al metaverso in tutta la Cina continentale.

Nanjing e altre città cinesi competono per diventare i centri di sviluppo del metaverso del paese. La nuova piattaforma arriva mesi dopo che la città di Nanjing ha rivelato la sua strategia metaverso volta a creare un settore fiorente con oltre 19,13 miliardi di dollari (135 miliardi di yuan) di entrate annuali entro la fine del 2025.

Shanghai, un’altra città cinese, ha recentemente svelato la sua raccolta iniziale di 20 casi d’uso del metaverso, che coprono diverse aree tra cui diagnosi sanitarie virtuali e ricreazioni digitali dei punti di riferimento architettonici storici della città.

Cos’è Metacade e come è andata finora?

Metacade è un arcade blockchain guidato dalla community che mira a offrire una vasta collezione di giochi arcade play-to-earn (P2E) in un’unica piattaforma metaverse. Mira inoltre a offrire ai giocatori ampie opportunità di guadagnare ricompense in criptovalute in alcune delle esperienze di gioco blockchain più avvincenti.

Secondo il team di Metacade, la piattaforma vuole diventare un hub centrale per la comunità Web3 che offre diversi meccanismi di guadagno unici oltre al gioco, progettati per avvantaggiare giocatori, investitori e imprenditori con il token MCADE al centro dell’ecosistema.

Uno dei meccanismi di guadagno proposti su Metacade è il Create2Earn che mira a premiare i creatori di contenuti con token MCADE per fornire valore alla piattaforma, inclusa la pubblicazione di recensioni di giochi, la condivisione delle informazioni più recenti sui giochi blockchain e l’interazione con i post di altri utenti nella comunità centro.

Il 17 aprile, il CEO di Metacade, Russell Bennett, ha ospitato il primo Metacade AMA, seguito da molti altri AMA con l’ultimo AMA che si è svolto sette giorni fa, fornendo informazioni sui piani di Metacade per il prossimo futuro.

Finora, Metacade è ampiamente considerato uno degli investimenti in criptovaluta più entusiasmanti nel settore in crescita di GameFi. La prevendita di Metacade ha raccolto 16,35 milioni di dollari durante le sue otto fasi.

Dal completamento della prevendita, MCADE è stato lanciato su diversi popolari scambi di criptovalute, tra cui Uniswap, BitMart e MEXC Global. Di conseguenza, il valore della moneta è più che raddoppiato fino al massimo storico di 0,04569$ il 3 maggio 2023.

Il progetto Metacade è attualmente in fase di sviluppo del gioco e ha già siglato la sua prima partnership con MetaStudio, un’innovativa società di sviluppo del metaverso. La partnership MetaStudio è un punto di svolta e mira a produrre nuovi ed entusiasmanti giochi per dispositivi mobili sulla sala giochi Metacade.

MetaStudio, che ha recentemente annunciato la collaborazione con Immutable per migliorare l’industria del metaverso dei giochi, dovrebbe portare una vasta esperienza e competenza avendo lavorato a vari progetti di gioco e famosi franchise animati come How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda e Shrek.

MCADE tornerà sopra 0,045$?

Sebbene gli investitori possano essere scettici sul fatto che MCADE effettui importanti movimenti di prezzo visto che ha lottato per la parte migliore di maggio, si prevede che gli imminenti AMA di Russell Bennett stimoleranno l’entusiasmo nella comunità delle criptovalute.

Gli AMA faranno più luce sulle prospettive del progetto che offriranno agli investitori un quadro chiaro di cosa aspettarsi dalla piattaforma Metacade e dal suo token nativo.

Oltre agli AMA, il token MCADE ha un’ampia utilità sulla piattaforma Metacade che dovrebbe essere un importante catalizzatore rialzista a beneficio dell’azione dei prezzi a breve termine che potrebbe vedere il token MCADE sopra 0,045$ entro la fine del mese.