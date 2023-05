Le azioni American Express potrebbero salire del 20% da qui: Morgan Stanley

Venerdì American Express Company ( NYSE:AXP ) ha chiuso in rialzo del 4,0% dopo che un analista di Morgan Stanley ha dichiarato che si trattava di una delle migliori scelte nei servizi finanziari.

Le azioni American Express dovrebbero valere $ 188

Betsy Graseck ha convenuto che la multinazionale non sta vedendo crescere le sue entrate così fortemente come subito dopo la pandemia. Tuttavia, è convinta che il rallentamento non sarà così grave come temuto.

L’analista definisce ora un momento adatto per costruire una posizione in azioni American Express poiché viene scambiato con un forte sconto.

Amex non lo scambia a buon mercato sul P/E dal 2019, con un prezzo P/E di 12 volte in un rallentamento più netto della crescita. Sì, la spesa discrezionale sta rallentando, ma questo è già integrato nelle stime di consenso.

Oggi ha aggiornato il fintech a “sovrappeso” e ha annunciato un obiettivo di prezzo di $ 188 che suggerisce un rialzo di circa il 20% da qui.

Stime sui mancati profitti di American Express nel primo trimestre

Il mese scorso, la società con sede a New York ha dichiarato che il suo profitto nel primo trimestre finanziario è stato inferiore alle stime di Street.

Graseck prevede un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 13% per American Express nei prossimi due anni rispetto al solo 7,0% che il suo attuale prezzo delle azioni implica. La sua nota di ricerca recita anche:

Da qui, American Express offre la massima crescita dei ricavi, una forte leva operativa e una migliore qualità del credito.

Le azioni American Express attualmente pagano un rendimento da dividendi dell’1,53% che costituisce un motivo in più per averle nel proprio portafoglio di investimenti.