Accordo sul tetto del debito: le azioni statunitensi saliranno questa settimana?

Le azioni statunitensi saranno al centro dell’attenzione questa settimana dopo che i repubblicani hanno concordato in linea di principio con la Casa Bianca di aumentare il tetto del debito.

Cosa significa per le azioni statunitensi?

Il suddetto sviluppo è un importante passo avanti nella prevenzione di un default. Tuttavia, il responsabile degli investimenti di Generali Insurance Asset Management – Antonio Cavarero non si aspetta che l’ sblocchi un rialzo significativo in risposta.

Lo scenario di un accordo era di gran lunga lo scenario centrale. Pertanto, non mi aspetterei un grande rally di sollievo. La maggior parte di queste buone notizie erano già nei prezzi.

I dettagli dell’accordo sul tetto del debito devono ancora essere rivelati ufficialmente. Secondo la CBS, tuttavia, il governo degli Stati Uniti probabilmente manterrà stabile la sua spesa non per la difesa nei prossimi due anni.

Al momento della scrittura, l’indice di riferimento è aumentato del 10% rispetto all’inizio dell’anno.

L’accordo sul tetto del debito richiede l’approvazione del Congresso

D’altra parte, i recenti dati economici sono stati positivi per le azioni statunitensi. La scorsa settimana, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed è stato segnalato per essere ulteriormente diminuito ad aprile ( scopri di più ).

Ma l’accordo sul tetto del debito attende ancora l’approvazione di un Congresso diviso che rimarrà al centro dell’attenzione dei mercati, ha osservato oggi Cavarero a “ Street Signs Europe ” della CNBC.

È possibile che il mercato nei prossimi giorni si concentri sul rischio di esecuzione – il fatto che questo accordo deve essere sigillato con leggi adeguate e deve trovare i voti.

Recentemente è stato riportato che il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un ritmo annualizzato dell’1,3% nel primo trimestre.