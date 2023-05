Dati PCE USA: i titoli tecnologici potrebbero “continuare a salire”

Nasdaq Composite è al centro dell’attenzione questa mattina dopo che il Bureau of Labor of Statistics degli Stati Uniti ha dichiarato che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali di base è aumentato più del previsto ad aprile.

Cosa significano i dati odierni sull’inflazione per i titoli tecnologici

Per il mese, l’ indicatore di inflazione preferito dalla Fed è salito dello 0,4%, a sostegno della tesi secondo cui i tassi potrebbero rimanere più alti più a lungo.

Tuttavia, Victoria Greene, Chief Investment Officer di G Squared Private Wealth, è convinta che il rally in corso dei titoli tecnologici sia tutt’altro che finito.

Essere concentrati in titoli tecnologici a mega capitalizzazione è stato dove essere in questo mercato. Probabilmente continuerà a salire. Non puoi negare il potenziale dell’intelligenza artificiale, non puoi negare l’abilità di guadagno di queste aziende.

Su base annua, il PCE core è cresciuto del 4,7%. Gli economisti avevano previsto la lettura allo 0,3% per il mese e al 4,6% per l’anno.

La spesa dei consumatori è rimasta sostenuta ad aprile

Il PCE principale, inclusi cibo ed energia, è salito dello 0,4% per il mese e del 4,4% per l’anno, anche al di sopra delle stime del Dow Jones.

Nonostante l’inflazione ostinatamente elevata, la spesa dei consumatori è aumentata dello 0,8% ad aprile contro un balzo dello 0,4% previsto. Greene ha anche detto oggi al ” Worldwide Exchange ” della CNBC :

Penso che gli investitori vedano alcuni di loro [titoli tecnologici a grande capitalizzazione] come rifugio sicuro. Quindi la crescita potenziale derivante dai progressi tecnologici e ciò che l’IA potrebbe portare è intrigante. Quindi, penso che in questo momento tu giochi la mano calda.

Al momento della scrittura, l’indice ad alto contenuto tecnologico è aumentato di oltre il 22% rispetto all’inizio dell’anno. BEA ha anche riportato venerdì un aumento dello 0,4% del reddito personale per aprile.