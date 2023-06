La Fondazione TON propone di bruciare il 50% dei premi del validatore

La Fondazione TON sta cercando l’approvazione del validatore per una proposta che introdurrebbe un meccanismo di masterizzazione nella rete Toncoin. Secondo la proposta, TON distruggerà giornalmente il 50% di tutte le commissioni di transazione. Come evidenziato da The Block, le commissioni di transazione complessive di TON sono molto inferiori rispetto ai suoi premi di staking. Mentre la proposta potrebbe vedere la metà delle commissioni distrutte, i validatori riceveranno comunque il restante 50% delle commissioni, oltre ai premi per lo staking.

Ma commentando questo aspetto, lo sviluppatore principale di TON, Kirill Emelyanenko, ha osservato che l’impatto sulla deflazione sarà probabilmente visibile a lungo termine man mano che la rete cresce. A breve termine, il meccanismo di riduzione delle commissioni del 50% vedrà rimuovere definitivamente dalla circolazione solo circa 350-400 token TON, rispetto a un’emissione giornaliera di 71.000 token.

La proposta è ora in attesa di un voto di convalida e dovrà essere approvata dalla maggioranza per essere adottata.

Secondo i dettagli di CoinGecko, Toncoin ha attualmente un’offerta circolante stimata di 1.473.591.410 e un’offerta totale di 5.057.362.773.

TON ha anche lanciato una campagna di estrazione di liquidità

Il 31 maggio, la Fondazione TON ha lanciato un programma di ricompense per il mining di liquidità, offrendo ai partecipanti fino a 720.000 dollari in token TON. La campagna andrà in diretta il 5 giugno e durerà fino al 30 giugno e mira a incentivare gli utenti di altri ecosistemi blockchain a partecipare all’ecosistema Toncoin.

Julian Tan, DeFi Ecosystem Growth Lead presso TON Foundation, ha commentato questo, affermando:

“Stiamo assistendo a un numero crescente di utenti di altre catene che migrano verso il fiorente ecosistema DeFi di TON e prevediamo che questa tendenza venga ulteriormente accelerata con il lancio di questa campagna di incentivi per il mining di liquidità”.

I fondi saranno condivisi su tre principali piattaforme basate su TON: il protocollo DEX basato su AMM Megaton Finance, l’exchange decentralizzato DeDust.io e il protocollo DEX cross-chain STON.fi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI