Lucid sta raccogliendo $ 3,0 miliardi attraverso l’offerta di azioni

Le azioni di Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) sono crollate di oltre il 15% questa mattina dopo che il produttore di veicoli elettrici ha annunciato l’intenzione di raccogliere $ 3,0 miliardi tramite una nuova offerta azionaria.

PIF sta acquistando più azioni Lucid

Giovedì, la società di veicoli elettrici ha dichiarato che venderà azioni per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita.

PIF attualmente possiede poco più del 60% della società quotata al Nasdaq e il round di finanziamento che Lucid ha annunciato oggi non aumenterà ulteriormente la sua partecipazione.

La notizia arriva circa un mese dopo che Lucid Group ha registrato un primo trimestre deludente, come riportato da Invezz qui. La direzione ha anche affermato che la società produrrà oltre 10.000 veicoli quest’anno rispetto ai 10.000-14.000 previsti a febbraio.

Dopo la svendita di oggi, le azioni Lucid sono scese del 50% rispetto al massimo da inizio anno.

Il punto di vista dell’analista sulla notizia

I restanti $ 1,2 miliardi saranno raccolti attraverso un’offerta pubblica a $ 6,91 per azione, come da comunicato stampa. Lucid Group intende utilizzare il nuovo denaro per spese in conto capitale e altri scopi aziendali generali.

Supponendo il tasso al quale sta bruciando contanti al momento, la società di veicoli elettrici ora ha abbastanza capitale per durare fino alla metà del 2025. Secondo Joel Levington di Bloomberg Intelligence:

L’offerta, almeno temporaneamente, mina la speranza di una piena privatizzazione. Ulteriori fondi possono risolvere i problemi di flessibilità finanziaria a breve termine. Ma Lucid potrebbe aver bisogno di ulteriore supporto nel 2024.

Bank of American Securities funge da gestore contabile per l’offerta azionaria. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sulle azioni Lucid.

