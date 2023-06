Previsioni del prezzo delle azioni Chijet: impara da Mullen ed evita CJET

Il prezzo delle azioni Chijet (NASDAQ:CJET) ha registrato un buon andamento negli ultimi giorni dopo la combinazione della società con Jupiter Wellness. Il titolo è salito alle stelle di oltre il 50% lunedì e ha raggiunto il suo massimo storico di $ 8,36. È un veicolo elettrico relativamente piccolo società con una capitalizzazione di mercato di soli $ 50 milioni.

Le azioni CJET non valgono il tuo tempo

La Cina è il più grande mercato per i veicoli elettrici. Di conseguenza, il paese ha il maggior numero di produttori di veicoli elettrici, con oltre 90 aziende del settore. Alcune aziende come BYD, Li Auto, Xpeng e Nio stanno già costruendo e vendendo migliaia di veicoli ogni trimestre.

Allo stesso tempo, ora ci sono segnali che il settore sta attraversando un rallentamento. Come ho scritto qui la scorsa settimana, aziende come Xpeng e Nio hanno consegnato meno auto del previsto a maggio. Anche la maggior parte delle azioni cinesi di veicoli elettrici è crollata negli ultimi mesi.

Come per tutti gli altri settori, la maggior parte delle aziende del settore dei veicoli elettrici cinesi non ce la farà. Uno di quelli su cui sono pessimista è noto come Chijet, che recentemente è diventato pubblico negli Stati Uniti. La società è pre-revenue e sta costruendo un’auto nota come FB77, che prevede di lanciare nei prossimi anni. Sta anche costruendo R9, un veicolo utilitario sportivo ibrido (SUV) e altre società.

La storia mostra che molte aziende di veicoli elettrici prima del fatturato stanno lottando poiché il costo della ricerca e sviluppo e della produzione è sostanzialmente elevato. Ho appena pubblicato articoli su Mullen Automotive e Canoo, di cui puoi leggere qui e qui .

Queste aziende dimostrano che la costruzione di un veicolo elettrico richiede milioni o addirittura miliardi di dollari. Non credo che Chijet abbia questi fondi. Peggio ancora, le operazioni dell’azienda sono in Cina, un paese in cui i veicoli elettrici stanno diventando affollati.

Previsioni del prezzo delle azioni Chijet

Il prezzo delle azioni Chijet è più che raddoppiato negli ultimi giorni. Questa performance è principalmente dovuta alla partnership dell’azienda con FAW, una delle più grandi case automobilistiche cinesi.

Tuttavia, le affermazioni della società sono ancora difficili da giustificare poiché non ha ancora depositato alcun documento presso la SEC. Questo la rende un’azienda altamente rischiosa su cui investire per ora. Inoltre, credo che l’azienda affronterà le stesse sfide di altre startup di veicoli elettrici, inclusa Rivian e Lucid Motors sono passati attraverso. Pertanto, sospetto che il titolo crollerà sotto i $ 5 non appena lo slancio della quotazione svanirà.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI