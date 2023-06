“Lotta tra libertà e autoritarismo” I professionisti delle criptovalute difendono Binance

La più grande notizia sulle criptovalute questa settimana è stata presa la decisione della Securities and Exchange Commission (SEC) di citare in giudizio Binance e Changpeng Zhao. Come abbiamo scritto qui , la SEC ha sporto denuncia 13, accusando la società di gestire una borsa non regolamentata negli Stati Uniti e di offrire titoli non registrati.

L’industria delle criptovalute è al fianco di Binance

Come previsto, i prezzi delle criptovalute sono crollati dopo la causa poiché gli investitori erano preoccupati per l’impatto della causa. Nonostante ciò, sembra che investitori e trader di criptovalute stiano dalla parte di Binance e Changpeng Zhao.

L’opinione generale è che la SEC stia usando i suoi poteri per prendere di mira le aziende dopo la debacle di FTX. Un buon modo per vedere questo è il fatto che non ci sono stati grandi deflussi immediati da Binance come ci si sarebbe aspettati. Invece i dati di Cryptoquant mostrano che i saldi in azienda sono in aumento.

Ulteriori dati di DeFi Llama mostrano che i deflussi da Binance nelle ultime 24 ore sono stati inferiori a 1 miliardo di dollari. Normalmente, dopo un annuncio così grande, ti aspetteresti che i deflussi siano maggiori di così. I dati mostrano che Binance ha oltre $ 60 miliardi di asset, rendendola la più grande azienda del settore.

SEC sues @Binance, but no major withdrawals from Binance. User balances are increasing actually.https://t.co/ZDMOi2Zewp pic.twitter.com/uGPbLCMiwA — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 5, 2023

Pertanto, l’immediato calo dei prezzi delle criptovalute potrebbe essere temporaneo, come abbiamo visto nel 2020, quando la SEC ha fatto causa a Ripple. Il prezzo di XRP è aumentato nel 2021 e il suo prezzo è stato in linea con quello di altre criptovalute.

Justin Sun e Charles Hoskinson supportano Binance

A differenza della debacle di FTX, alcuni dei più grandi attori del settore delle criptovalute hanno emesso messaggi di supporto per CZ e Binance.

In un lungo tweet, Justin Sun, anch’egli preso di mira dalla SEC, ha espresso il suo sostegno a CZ, che ha definito una “persona onesta e onesta”. Sun è il fondatore di Tron. Lo ha anche incoraggiato, dicendo che non era solo e ha aggiunto che :

“Come tuoi amici, saremo sempre al tuo fianco, offrendo il nostro incrollabile sostegno e incoraggiamento. Crediamo che la giustizia sarà servita e affronteremo insieme questa sfida”.

Nel frattempo, Charles Hoskinson, il fondatore di Cardano , ha sostenuto Binance. Ha sostenuto che la causa era un’ulteriore prova della “lotta tra libertà e autoritarismo”. Ha aggiunto che:

“Un gruppo di persone non elette ha deciso che concetti come l’identità auto-sovrana, possedere il proprio portafoglio e la libertà di controllare la propria agenzia economica dovrebbero essere rimossi dalle masse e dati a pochi “illuminati”.

Vale anche la pena notare che Binance è stato in battaglia per la maggior parte della sua vita, con piattaforme come il WSJ che si sono presentate con più pezzi di successo. Binance è sempre uscito forte, grazie alla sua quota di mercato e alla sua reputazione tra i clienti.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI