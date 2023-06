ARK mira a più azioni Coinbase mentre i prezzi crollano dopo la causa della SEC

Sembra essere fiducioso che Coinbase vinca la battaglia legale contro la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti, l’Ark Investment Management di Cathie Wood ha acquistato 419.324 azioni Coinbase (NASDAQ:COIN) mentre i prezzi crollano.

Coinbase ha promesso di inscenare una vivace lotta per il bene dell’intera industria delle criptovalute. Tuttavia, il suo titolo ha subito un duro colpo dopo essere sceso del 12,09% in un solo giorno dopo l’annuncio che la SEC lo aveva citato in giudizio.

Il problema della SEC con Coinbase

Come riportato in precedenza qui, la SEC degli Stati Uniti sostiene che Coinbase ha operato come broker, scambio e agente di compensazione senza licenza.

In un tweet in risposta alla causa della SEC, Coinbase ha affermato chiaramente di non riuscire a capire perché la SEC possa perseguirli nonostante sia stata autorizzata a diventare una società pubblica nel 2021. Nella risposta, Coinbase afferma:

“Per quanto riguarda la denuncia della SEC contro di noi oggi, siamo orgogliosi di rappresentare l’industria in tribunale per ottenere finalmente un po’ di chiarezza sulle regole delle criptovalute. Ricorda: 1. La SEC ha rivisto la nostra attività e ci ha permesso di diventare una società pubblica nel 2021. 2. Non esiste un modo per “entrare e registrarsi” – abbiamo provato, ripetutamente – quindi non elenchiamo i titoli. Rifiutiamo la stragrande maggioranza delle risorse che esaminiamo. 3. La SEC e la CFTC hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti e non sono nemmeno d’accordo su cosa sia un titolo e cosa sia una merce. 4. Questo è il motivo per cui il congresso degli Stati Uniti sta introducendo una nuova legislazione per risolvere la situazione e il resto del mondo si sta muovendo per mettere in atto regole chiare per supportare questa tecnologia.

I guai di Coinbase seguono quelli del suo exchange di criptovalute rivale Binance, che in precedenza era stato accusato di quasi le stesse accuse dalla SEC. È interessante notare che la causa della SEC è arrivata poche ore dopo che l’ufficiale legale di Coinbase Paul Grewal ha testimoniato davanti al Congresso sulla nuova legge sulla criptovaluta.

Azioni Coinbase di Ark

Il recente acquisto di azioni Coinbase, che è il primo dal 3 maggio, ha portato le partecipazioni totali di Coinbase di ARK Invest a 11,44 milioni di azioni per un valore di circa $ 590 milioni. La società di gestione degli investimenti ha acquistato 419.324 azioni COIN, per un valore di 21,6 milioni di dollari sulla base del prezzo di chiusura di martedì di 51,61 dollari.

Le azioni acquisite sono state condivise tra l’ETF Next Generation Internet di ARK, l’ETF Fintech Innovation e l’ETF Innovation.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI