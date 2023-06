Per gli investitori in criptovaluta, il 2023 non si è fatto mancare niente: una performance di mercato esplosiva dopo il caos ribassista dello scorso anno, una ventata di un sentiment negativo catalizzato da venti contrari normativi. Ci sono stati anche diversi progetti interessanti e rivoluzionari che cercano di andare live, alcuni dei quali stanno ricevendo un sempre più crescente interesse per le loro prevendite di token.

Due di questi progetti rivoluzionari sono DeeLance e Chancer. Qui esaminiamo perché quest’ultimo potrebbe essere il nuovo token crypto da tenere d’occhio per il 2023.

Cos’è Chancer?

Chancer è un nuovo progetto di criptovaluta destinato a rivoluzionare non solo l’industria delle scommesse, ma anche un più ampio settore del tempo libero e dell’intrattenimento attraverso un modello unico e innovativo.

Come per tutti i mercati predittivi sociali, Chancer è pronto a diventare un giocatore molto importante nello spazio del gioco d’azzardo. Ad alimentare l’ecosistema sarà CHANCER, un token di utilità necessario per impostare i mercati di previsione e per i pagamenti.

CHANCER offre anche l’opportunità ai titolari di guadagnare di più diventando validatori di rete, attraverso un’iniziativa Share2Earn e tramite lo staking. In termini di tokenomics, ci saranno 1,5 miliardi di token CHANCER, di cui il 65% sarà disponibile nella prevendita di Chancer che dovrebbe iniziare il 13 giugno 2023.

Come funziona Chancer?

A differenza dei bookmaker tradizionali e di altri mercati predittivi, Chancer offre agli utenti la possibilità di impostare e personalizzare i propri mercati di scommesse P2P. Costruita su blockchain e beneficiando della sicurezza e della trasparenza che offre, la piattaforma offre agli utenti la possibilità di realizzare l’obiettivo “Il tuo gioco, le tue regole, le tue probabilità“.

Chancer rimuove quindi la caratteristica centralizzata di essere una “casa”, con queste condizioni chiunque può esaminare un pronostico, impostare le quote e poi affrontare gli altri sulla scommessa.

Con la piattaforma, gli utenti non solo hanno l’opportunità di scegliere un evento di scommesse e creare un mercato P2P personalizzato, ma anche sfruttare la capacità dei contratti intelligenti per consentire ad amici e altri utenti di partecipare. Possono anche partecipare a scommesse più ampie a livello di ecosistema.

Il token CHANCER andrà live sulla blockchain di Binance Smart Chain (BEP20). Se sei interessato a saperne di più sul token, puoi visitare il sito Web del progetto o guardare questo video esplicativo. Puoi anche consultare il white paper.

Previsione dei prezzi CHANCER

Come notato, è probabile che la prevendita di Chancer rappresenti una grande opportunità per chiunque desideri acquistare il token a prezzi inferiori. Da 0,021$ nella fase finale di prevendita, CHANCER potrebbe esplodere quando sarà attivo su un DEX principale e sui principali CEX nel terzo trimestre del 2023.

Secondo il team di Chancer, la roadmap include anche un lancio della piattaforma BETA durante il trimestre e il rilascio della mainnet e un ulteriore sviluppo nel corso dell’anno o all’inizio del 2024. Il prezzo di CHANCER potrebbe salire alle stelle da qui, con obiettivi chiave a breve termine di 0,5$ e 1$.

Coloro che acquistano CHANCER ora potrebbero registrare maggiori guadagni di carta nei prossimi mesi e una spinta del mercato rialzista potrebbe portare il valore del token ancora più in alto nella seconda metà del 2024.

Cos’è DeeLance?

DeeLance è una piattaforma di freelancing decentralizzata che mira a mettere in contatto i liberi professionisti con i datori di lavoro di tutto il mondo. A differenza di piattaforme come Upwork e Freelancer, gli utenti di DeeLance utilizzano la blockchain per offrire agli utenti l’accesso a maggiore trasparenza, sicurezza e costi contenuti sia per i clienti che per i talent provider.

DLANCE è l’utility token nativo della piattaforma DeeLance e sarà fondamentale per facilitare le transazioni nel suo mercato NFT e metaverso. Il token è attualmente in prevendita, con il 30% dell’offerta totale di 1 miliardo di DLANCE disponibile per i primi investitori.

Previsione dei prezzi DeeLance

Come Chancer, DeeLance prevede di elencare su un DEX e sulle principali piattaforme CEX al termine della prevendita. Attualmente, il token viene venduto a 0,038$ dopo essere balzato del 15% da 0,033$ ed è destinato a salire a 0,043$ nella prossima fase di prevendita.

Dato l’interesse per la piattaforma freelance Web3 e il suo token nativo, è probabile che gli investitori vedranno un significativo apprezzamento del valore delle loro risorse quando il progetto verrà lanciato nel terzo trimestre a un prezzo di quotazione di 0,055$. Da qui, i guadagni del 60% o più sui livelli attuali potrebbero includere una corsa rialzista ai prezzi altamente desiderati sopra 0,1$.

Cosa rende CHANCER un investimento migliore oggi?

DeeLance è una nuova piattaforma freelance basata su blockchain che cerca di eclissare giocatori centralizzati come Upwork e Freelancer. Chancer, d’altra parte, offre la prima piattaforma di mercato peer-to-peer (P2P) al mondo nel settore del gioco d’azzardo.

Mentre entrambi i progetti sembrano pronti a ridefinire i rispettivi settori, lo spazio dei mercati predittivi sociali desidera virtualmente la sua prima piattaforma di scommesse P2P. Significa che Chancer è quel punto di svolta e le prospettive di mercato per il suo CHANCER suggeriscono che le grandi balene non perderanno tempo nel tentativo di divorare rapidamente l’offerta che colpisce il mercato secondario.

Considerando lo scenario di cui sopra, la prevendita consente agli acquirenti al dettaglio di accaparrarsi CHANCER con quello che potrebbe essere un grande sconto per i primi investitori. Ti interessa Chancer? Scopri di più qui.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI