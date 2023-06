Analisi dei prezzi di BNB tra la quota di mercato in calo di Binance e la causa legale della SEC: rapporto

Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo e non è particolarmente vicino. Il loro dominio è a tal punto da qualificarsi come estremamente ironico, arrivando in un settore che punta sul concetto di decentramento come uno dei suoi pilastri fondamentali.

Ma Binance ha seri problemi. Lo scambio è stato citato in giudizio dalla SEC lunedì, accusato di una lunga lista di reati. Senza entrare nel merito di quell’argomento tanto discusso, ecco alcune delle accuse principali:

Trading contro i clienti

Violazione della legge sui titoli

Incoraggiare i clienti statunitensi a sovvertire i controlli di conformità progettati per impedire loro di utilizzare la piattaforma Binance.com

Trading manipolativo per aumentare i volumi

Combinazione impropria di fondi

Ma questo non è un pezzo sulla causa. Ho scritto molto in passato su Binance, inclusa questa immersione profonda l’anno scorso in cui mi sono lamentato della sua totale mancanza di trasparenza. In verità, sono un po’ stufo di parlare di Binance.

Binance si rifiuta di verificare qualsiasi cosa, invece siamo costretti a fidarci ciecamente dei tweet del CEO che assicurano al mondo che tutto va bene e che queste innumerevoli indagini, azioni legali e denunce sono cacce alle streghe ingiustificate. E forse sono esattamente questo. Ma per un’azienda con miliardi di dollari di volume di scambi e una tale importanza sistemica per un intero settore, un tweet non è un sostituto sufficiente per un audit. Non è accettabile. L’ho già chiesto e ancora non conosco la risposta, ma qualunque cosa sia successa al cripto mantra di “fiducia, non verificare?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Ma sto divagando. Parcheggiamo l’esasperazione sullo stato del settore e diamo un’occhiata a come i travagli di Binance si legano all’azione dei prezzi del suo token nativo, BNB.

Analisi dei prezzi dei token BNB

BNB è il token nativo di Binance. Viene utilizzato per una varietà di funzioni in tutto il suo ecosistema, con la possibilità per i titolari di usufruire di commissioni più basse sulla piattaforma che è una delle più comuni.

Ho detto in passato che quando si analizzano i grafici dei prezzi delle criptovalute, tutte scambiano più o meno come scommesse con leva su Bitcoin. Bitcoin sale, altcoi sale di più. Bitcoin scende, altcoin scende di più. Semplice.

Con BNB, è stato in gran parte il caso (come mostrerò a breve con alcuni grafici). Ma ci sono un paio di notevoli divergenze da quello che ti aspetteresti.

In primo luogo, nel 2023, c’è stata una tangibile interruzione di tendenza. BNB sta decisamente sottoperformando i soliti benchmark.

Il grafico sopra riassume questo. Nonostante sei mesi esuberanti per i prezzi delle criptovalute che hanno visto Bitcoin ed Ethereum salire rispettivamente del 60% e del 53%, BNB ha aggiunto solo un relativamente anemico del 5,6%. Se qualcuno ti avesse detto all’inizio dell’anno che il Nasdaq sarebbe salito del 27,5% e il Bitcoin del 60% entro giugno, avresti pensato che BNB avrebbe stampato guadagni vertiginosi.

Ma le cose sono cambiate per Binance nel 2023. In primo luogo, il dominio dell’exchange sembra essere in calo. Quanto segue mostra la disposizione del terreno che entra nel 2023. Binance comandava i due terzi del volume degli scambi dell’intero spazio, come menzionato sopra. L’exchange al secondo posto, Coinbase, si è attestato solo sull’8%.

A due mesi dall’inizio di quest’anno, tuttavia, tale quota è scesa al 57,5%, secondo CC Data. Oggi è sceso al 43%. Ciò significa che in sei mesi c’è stato un calo della quota di mercato del 24%. E il motivo principale è, hai indovinato, il regolamento.

La chiusura della moneta BUSD a marchio Binance a febbraio è stata un duro colpo per Binance, essendo il più grande motore di liquidità sulla loro piattaforma. Poi c’è il caso CFTC, che accusa Binance di gestire “un’impresa comune intenzionalmente opaca”. E ora è arrivata la SEC.

Quindi, in che modo tutto ciò influenzerà l’azione dei prezzi di BNB? Bene, come accennato in precedenza, diamo ora un’occhiata a come BNB viene scambiato contro Bitcoin. Il grafico seguente mostra la performance al culmine del mercato rialzista nel novembre 2021:

Ciò evidenzia immediatamente la relazione serrata che hanno le due risorse. Ma se guardi più da vicino, mostra anche qualcos’altro di insolito. Nonostante questo grafico accompagni un feroce mercato ribassista, BNB ha sovraperformato Bitcoin, cosa che le altcoin semplicemente non fanno. Nei mercati ribassisti, Bitcoin cade e le altcoin cadono molto, molto di più.

Guarda di nuovo il grafico sopra. La relazione è simbiotica fino a circa maggio/giugno 2022, quando BNB fa un notevole balzo in avanti. Le due attività sono ancora scambiate in modo altamente correlato, ma BNB è più a nord del grafico. Al contrario, quasi tutti gli altri altcoin hanno fatto l’opposto in questo lasso di tempo, scomponendo e sottoperformando Bitcoin in modo significativo, poiché il più ampio spazio crittografico ha subito un duro colpo.

Per illustrare quanto bene ha fatto BNB in questo periodo, regoliamo il grafico sopra per ingrandire questo periodo da maggio 2022.

Naturalmente, questo periodo inizia nel maggio 2022, quando la morte di UST è precipitata a zero e ha mandato nel caos l’intero mercato delle criptovalute. Poco dopo, Celsius è andato in rovina e il mercato rialzista delle criptovalute che è cresciuto così ferocemente durante la pandemia è stato finalmente rovesciato.

La crescita di BNB riflette la crescente quota di mercato di Binance e il crescente dominio dello spazio delle criptovalute durante questo periodo. Con i rivali che sono caduti nel dimenticatoio, Binance è diventato sempre più grande. Ricordi quella statistica che diceva che il 67% del volume degli scambi è avvenuto su Binance entro la fine dell’anno? All’inizio del 2022, quella metrica era del 48%. Binance ha aggiunto una quota di mercato del 19% in un anno, poiché le criptovalute si sono ritirate e i concorrenti hanno lottato con forza. E il suo token nativo, BNB, ha sovraperformato di conseguenza.

Il prezzo di BNB scende a causa della causa della SEC

Ma il predominio di Binance è diminuito quest’anno, come descritto sopra. E con quel predominio in calo, l’azione dei prezzi di BNB sta cambiando. Il grafico precedente mostra un forte calo nelle ultime settimane. Ad un certo punto, ad aprile, BNB è sceso solo del 7% rispetto al suo valore di maggio 2022, prima del crollo di Terra. Bitcoin, invece, è sceso del 20%. Oggi, BNB è in calo del 31% rispetto al 29% di Bitcoin.

Ciò è in gran parte dovuto alla causa intentata dalla SEC questa settimana, che ha fatto crollare il prezzo di BNB del 15% mentre Bitcoin è sceso solo del 2%. Sembra che la straordinaria sovraperformance di BNB e Binance sia di Bitcoin che del mercato delle criptovalute in generale sia finalmente finita.

Questo senza nemmeno menzionare la liquidità del token BNB. Anche la liquidità del token BNB è notoriamente bassa rispetto ad altre criptovalute “blue chip”. Di tutte le monete migliori, la posizione di BNB come numero quattro nella capitalizzazione di mercato è la più fuori controllo con la sua liquidità sottostante, che si confronta molto sfavorevolmente con le monete che la circondano. Anche la chiusura di BUSD non ha aiutato le cose qui.

Questo è spesso il caso dei token nativi e dovrebbe essere menzionato come ulteriore motivo di prudenza tra gli investitori. Ma tornando all’azione dei prezzi, la realtà è che BNB andrà tanto lontano quanto Binance. La sovraperformance per tutto il 2022 rispetto al resto del mercato evidenzia l’incredibile corsa che Binance ha goduto, divorando quote di mercato e diventando la più grande azienda di criptovalute del pianeta.

Ma le cose sono cambiate e il futuro è ora intriso di incertezza. I casi legali negli Stati Uniti stanno aumentando e la gravità della situazione non può essere sottovalutata. Se la filiale americana di Binance viene espulsa dagli Stati Uniti, è un colpo colossale. Il token potrebbe essere sceso del 15% questa settimana, ma se la più grande economia finanziaria del mondo viene tagliata fuori da Binance, puoi moltiplicare quel calo di prezzo per un ordine di grandezza.

La capitalizzazione di mercato di BNB rimane vertiginosa a oltre $ 40 miliardi. Le criptovalute sono notoriamente volatili e impossibili da prevedere a breve termine, e questo potrebbe facilmente aumentare nelle prossime settimane. Davvero non lo so, e non falsificherei mai una previsione poco convinta solo per il gusto di farlo.

Ma vedo il token BNB come quasi-equity in Binance (sebbene con molta più incertezza rispetto alle azioni convenzionali di una società, data la natura torbida della liquidità e alcune delle tokenomics coinvolte). E in quel contesto, e con il vento favorevole delle prestazioni sovrumane di Binance in tutto il mercato ribassista apparentemente annullato, non voglio farne parte con una valutazione di $ 40 miliardi.

C’è troppa incertezza sul percorso futuro di Binance e troppi casi legali in corso per fare una valutazione sicura. Vivrò per combattere un altro giorno. Si spera che per il bene del mercato delle criptovalute, lo faccia anche Binance.