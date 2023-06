Le azioni di General Motors Co (NYSE:GM) sono aumentate di oltre il 5,0% questa mattina dopo che la vecchia casa automobilistica ha annunciato una partnership con Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).

Dettagli dell’accordo Tesla-GM

Venerdì, la casa automobilistica ha dichiarato che i suoi veicoli elettrici saranno presto in grado di utilizzare la vasta rete di circa 12.000 caricabatterie veloci che Tesla ha predisposto in tutto il Nord America.

Nel 2025, GM passerà anche dalla porta CCS (attuale standard del settore) allo standard di ricarica nordamericano o “NACS” che si trova in una Tesla. Secondo il CEO Mary Barra:

Abbiamo una reale opportunità qui per fare in modo che questo diventi lo standard unificato per il Nord America, che consentirà una maggiore adozione di massa. Quindi, non potrei essere più eccitato.

Nel frattempo, i suoi veicoli elettrici utilizzeranno un adattatore e un’app di ricarica per accedere alla rete di Tesla. Le azioni della casa automobilistica di Detroit sono aumentate del 10% da inizio anno al momento della scrittura.

Cathie Wood reagisce alla partnership

Il CEO Barra ha anche confermato in un’intervista alla CNBC che la collaborazione con Musk & Co aiuterà a risparmiare fino a $ 400 milioni.

Anche le azioni di Tesla Inc sono in verde oggi, suggerendo che l’accordo che entrerà in vigore il prossimo anno è positivo anche per il colosso dei veicoli elettrici. Secondo Cathie Wood, fondatrice e CEO di Ark Invest:

Aiuta Tesla a sottoscrivere le spese della stazione di ricarica. Le vendite di Tesla sono altamente concentrate sulle coste. Ora, avrà più senso per Tesla implementare stazioni di ricarica molto più velocemente in tutto il paese.

È anche degno di nota il fatto che Elon Musk abbia recentemente firmato un accordo simile anche con la rivale Ford Motor. In totale, Tesla afferma di avere circa 45.000 connettori per compressori in tutto il mondo.