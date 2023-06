La piattaforma predittiva di market-making basata su blockchain Chancer lancia ufficialmente la prevendita del suo token $CHANCER il 13 giugno. Per ottenere un vantaggio nel mercato delle scommesse in continua crescita, Chancer vuole fare le cose in modo diverso, consentendo la creazione peer-to-peer di mercati di scommesse e agli utenti di guadagnare in modi diversi.

Chancer e la sua proposta di valore unica

“Il tuo gioco, le tue regole, le tue probabilità.” Questo è lo slogan principale che guida Chancer mentre entra nelle acque inesplorate delle scommesse basate su blockchain. Una volta lanciata, Chancer sarà la prima app di mercato predittivo decentralizzata al mondo.

La proposta di valore unica di Chancer risiede nel suo modello P2P, che lo distingue dalle altre piattaforme di scommesse. Per quanto riguarda le scommesse tradizionali, i bookmaker offrono un mercato per le scommesse e generano quote dalle competizioni. Gli scommettitori sono tenuti a giocare secondo le regole dei bookmaker. Tuttavia, con Chancer, gli utenti possono creare i propri mercati di scommesse per qualsiasi evento, situazione, competizione e molti altri. Si può scommettere che un giocatore cambierà club prima della fine della stagione. Gli utenti possono anche partecipare a mercati creati da altri.

In sostanza, puoi fare una scommessa personalizzata su quasi qualsiasi cosa, consentendo una maggiore flessibilità e inclusività. Il bello è che l’utente può lasciare che gli amici o chiunque altro si unisca a loro nel loro mercato e partecipino alla scommessa. Il vantaggio di questo è che porta divertimento guadagnando anche da previsioni positive. Gli utenti possono anche confermare le proprie quote e risoluzioni che definiscono come verrà rivista la scommessa. $CHANCER sarà il token che alimenterà la piattaforma Chancer.

Chancer è un supporto di archiviazione sicuro, open source e decentralizzato

Chancer è un ecosistema blockchain sicuro costruito sulla catena BSC. BSC faciliterà le transazioni sicure, insieme al vantaggio di tariffe basse per gli utenti. La piattaforma funziona su una prova sicura del meccanismo di consenso del palo. Nessun individuo può assumere il controllo della rete. La funzione di resistenza alla censura rende Chancer una rete altamente sicura.

Un’ulteriore caratteristica di sicurezza di Chancer è la sua funzionalità di contratto intelligente. I suoi contratti intelligenti sono accuratamente controllati e testati da CertiK per affrontare le vulnerabilità che potrebbero compromettere la rete.

Inoltre, Chancer è un codice open source. Chiunque può contribuire, rivedere e proporre modifiche. La funzione rende Chancer incentrato sulla comunità. Gli utenti possono anche votare sulla governance utilizzando i crediti vocali sulla piattaforma. Chancer funziona anche come soluzione di archiviazione decentralizzata. I dati vengono archiviati e vi si accede in modo distribuito basandosi sull’obiettivo di decentralizzazione della piattaforma.

Dovresti investire in $CHANCER?

Le scommesse sono state un’industria importante e in crescita. I report di mercato collocano le scommesse sportive globali, che sono quelle più popolari, a un valore di 83,65 miliardi di dollari nel 2022. Si prevede che il settore crescerà del 10,3% dal 2023 al 2030. Con questa tendenza, è ragionevole aspettarsi una nuova piattaforma come Chancer creare una propria nicchia.

Investire in $CHANCER offre agli investitori la possibilità di guadagnare dall’apprezzamento simbolico del valore man mano che cresce la domanda di previsioni di mercato basate su blockchain.

Esistono altri modi proprietari per guadagnare, come le vincite da risultati di scommesse riuscite, il market making e lo staking del token nativo $CHANCER. Una funzione Share2Earn genererà anche un reddito passivo per gli investitori per la condivisione del mercato di Chancer. I casi d’uso e i guadagni dei token potrebbero stimolare la domanda di $CHANCER e sbloccare la liquidità necessaria per generare aumenti di prezzo esponenziali.

Quanto è grande l’opportunità di prevendita di $CHANCER?

Come con qualsiasi altra prevendita di token, il valore è sempre inferiore rispetto a quello che raggiungerà dopo la quotazione in borsa. Pertanto, progetti con solide proposte di valore come Chancer potrebbero essere opportunità di investimento popolari. Tali token sono aumentati di prezzi percentuali fino a quattro cifre dopo le quotazioni sugli scambi. Significa che $CHANCER può salire fino a 10 volte dopo essere stato quotato negli exchange a partire dal terzo trimestre. Investire nella prevendita significa acquistare a basso prezzo per avere la possibilità di cavalcare gli aumenti di prezzo.