Il prezzo delle azioni Nikola è destinato a salire tra la FOMO: permangono i rischi di diluizione

Martedì il prezzo delle azioni Nikola (NASDAQ: NKLA) è salito di oltre il 20% quando gli investitori hanno iniziato ad abbracciare l’atteggiamento della FOMO. Le azioni sono balzate a un massimo di $ 0,9140, il livello più alto da maggio di quest’anno. Complessivamente, il titolo è rimbalzato di circa il 50% dal livello più basso di quest’anno.

NKLA è un buon investimento?

Nikola Motors è un’azienda che produce e vende camion di grandi dimensioni ad aziende operanti in settori come le consegne e i beni di prima necessità. L’azienda ha già iniziato a vendere i suoi veicoli elettrici a batteria. Tuttavia, mentre il camion ha avuto un discreto successo, l’azienda ha deciso di cambiare il proprio modello di business.

In una dichiarazione, l’azienda ha deciso di concentrarsi sui camion alimentati a idrogeno, che hanno caratteristiche migliori rispetto a quelli elettrici a batteria. Per prima cosa, hanno un tempo di rifornimento più rapido rispetto ai camion a batteria che impiegano ore per caricarsi.

Inoltre, l’idrogeno è estremamente leggero rispetto ai camion a batteria. Di conseguenza, i camion a idrogeno possono essere utilizzati per trasportare più carichi utili e viaggiare per distanze maggiori. I camion a batteria, come quelli realizzati da Tesla, possono trasportare solo materiali e prodotti più leggeri.

La sfida per Nikola è che l’infrastruttura dell’idrogeno ha ancora molta strada da fare. Di conseguenza, l’azienda ha poche possibilità di successo a livello internazionale, il che spiega perché si sta concentrando sul mercato nordamericano. Recentemente ha venduto la sua attività europea a Iveco.

Nikola è un inceneritore di contanti

L’altra sfida per le azioni Nikola è che la società è un inceneritore di denaro contante. Nel trimestre più recente, il fatturato dell’azienda è stato di 11,1 milioni di dollari, mentre il costo dei ricavi è stato di oltre 44 milioni di dollari. In totale, Nikola ha registrato una perdita netta di oltre $ 169 milioni. La perdita netta della società negli ultimi dieci trimestri è stata di quasi 2 miliardi di dollari.

Anche il bilancio di Nikola è in pessime condizioni. La società aveva oltre $ 136 milioni nell’ultimo trimestre. Sebbene si tratti di un numero elevato, era inferiore ai $ 236 milioni che aveva nel trimestre di dicembre e ai $ 319 milioni nel trimestre precedente.

Pertanto, questa tendenza significa che Nikola avrà bisogno di capitale aggiuntivo anche se si muove per aumentare la sua produzione. Come abbiamo visto con altri veicoli elettrici aziende come Rivian e Lucid, aumentare la produzione può essere una cosa costosa. Le azioni in circolazione di Nikola sono balzate a oltre 475 milioni dai 60 milioni del 2018.

Nikola spera di diventare redditizio per l’EBITDA entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, la società dovrà raccogliere capitale aggiuntivo, il che porterà a una maggiore diluizione.

Previsioni del prezzo delle azioni Nikola

Grafico Nikola di TradingView

Nel mio ultimo articolo su Nikola, ho avvertito che era estremamente rischioso vendere azioni NKLA allo scoperto. Questo argomento era corretto poiché le azioni sono aumentate da allora. Sul grafico giornaliero, vediamo che le azioni hanno trovato un forte minimo a 0,5420$. Sta tentando di superare la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA).

Credo che le azioni di Nikola Motors rimarranno sotto pressione a lungo termine. A breve termine, tuttavia, FOMO potrebbe entrare e spingere il titolo al prossimo punto di resistenza chiave a $ 2,02, il punto più basso a dicembre dello scorso anno.