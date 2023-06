Anteprima BCE: 2 ragioni per comprare l’euro a prescindere dal messaggio della BCE

L’Europa è in una situazione difficile.

La guerra in Ucraina ha portato a un’ondata di sanzioni economiche contro la Russia e uno sforzo economico senza precedenti da parte delle economie europee per sostenere l’Ucraina.

Inoltre, l’inflazione è di gran lunga superiore all’obiettivo del 2% della Banca centrale europea (BCE). Infine, l’economia dell’area dell’euro è entrata in una recessione tecnica.

Tutto questo, e anche di più, depone a favore di un euro più basso. Dopo tutto, come potrebbe avere successo una moneta, una comune?

A suo merito, l’euro regge molto bene in un tale ambiente. Alcuni sostengono – troppo bene.

In effetti, attualmente viene scambiato a 1,08 contro il dollaro USA o 152 contro lo yen giapponese. Per molti trader, il tasso di cambio EUR/USD appartiene al di sotto della parità.

Ma direi qui che questo è solo l’inizio di una maggiore forza dell’euro per almeno due motivi. In primo luogo, il differenziale dei tassi di interesse con la Fed si ridurrà. In secondo luogo, sebbene in condizioni di forte stress, l’economia dell’area dell’euro dovrebbe beneficiare di una robusta ripresa dalla pandemia e di prospettive di investimenti pubblici molto migliori.

Il differenziale dei tassi di interesse con gli Stati Uniti si riduce

La Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) ha annunciato ieri di aver mantenuto invariata la sua politica monetaria. Nessuna escursione – per la prima volta in 15 mesi.

Abbastanza sicuro, la decisione è stata accompagnata da una conferenza stampa aggressiva. Più precisamente, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha accennato al fatto che in futuro saranno probabilmente necessari ulteriori aumenti. Inoltre, e forse ancora più importante, non ci saranno tagli dei tassi nel 2023.

Ma il mercato sa che la Fed aveva torto prima riguardo all’inflazione. Allora perché dovremmo credere che ora la Fed abbia ragione sulle sue previsioni?

A me appare qualcosa di strano nel modo in cui il mercato prevede futuri aumenti dei tassi. Ad esempio, per luglio, c’è una probabilità di oltre il 60% che la Fed aumenti.

Ma l’inflazione a maggio si è attestata al 4%, ben al di sotto della stima. Il prossimo mese, è probabile che il tasso di inflazione scenda ulteriormente, anche nel territorio del 3,5%.

Allora perché la Fed dovrebbe aumentare i tassi con, diciamo, l’inflazione al 3,5% quando si è fermata al 4% del tasso di inflazione?

Allo stesso tempo, la BCE ha ancora spazio per aumentare i tassi di interesse di riferimento. Lo farà oggi e probabilmente rimarrà falco.

Quindi, la divergenza tra le due banche centrali dovrebbe aiutare l’euro. E, se il tasso di cambio EUR/USD è supportato nei ribassi, lo saranno anche tutti gli altri euro cross.

L’economia dell’area dell’euro è ben posizionata per una crescita solida

I cambiamenti geopolitici e la pandemia di COVID-19 hanno posto sfide a tutte le economie. In Europa, la guerra in Ucraina ha gettato benzina sul fuoco.

Ma gli europei hanno fatto bene il loro lavoro. Hanno agito molto più rapidamente di fronte alle nuove minacce e ora è il momento di vedere i risultati attraverso una crescita economica più forte.

Il mercato del lavoro si è ripreso dalla pandemia e ora stiamo assistendo a carenze nell’offerta di manodopera. Pertanto, la pressione per l’aumento dei salari dovrebbe continuare e, di conseguenza, la lotta della banca centrale contro l’inflazione dovrebbe richiedere più tempo. Quindi, questo è rialzista per la valuta comune.

Inoltre, una politica fiscale attiva ha portato a prospettive di investimenti pubblici molto migliori. Questo è qualcosa che l’Europa è rimasta indietro in passato.

Infine, l’Europa dovrebbe beneficiare di una maggiore produttività data da un mercato del lavoro scarso e salari più elevati. Questo dovrebbe essere sufficiente per mantenere un minimo al di sotto della valuta comune e per fornire una propensione rialzista nell’orizzonte di medio-lungo termine.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI