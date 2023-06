Il prezzo delle azioni WeTrade ha avuto una breve compressione: evita questo penny stock

Il prezzo delle azioni WeTrade (OTCMKTS: WETG) ha registrato una forte ripresa mercoledì dopo che la società cinese ha lanciato un nuovo prodotto per sfruttare l’ intelligenza artificiale onda. Le azioni sono aumentate di oltre il 70%, il miglior giorno da quando la società è stata quotata in borsa alcuni anni fa. Questo rally ha portato la sua capitalizzazione di mercato totale a oltre $ 15 milioni.

Perché WETG è salito alle stelle?

Le società cinesi a piccola capitalizzazione sono diventate popolari tra i day trader negli ultimi mesi. Di recente ho scritto di Chijet, un misterioso veicolo elettrico società le cui azioni sono aumentate di due cifre in un giorno. Abbiamo scritto anche di AMTD Idea, le cui azioni sono balzate di oltre il 1.000% nel 2022.

WeTrade è diventato popolare anche tra i day trader. È una piccola azienda cinese che fornisce soluzioni software ad aziende di tutti i settori. L’azienda opera in quattro divisioni chiave, tra cui YCloud, WTPay, Y-Health e YG.

Come suggerisce il nome, YCloud fornisce servizi di cloud computing alle società di marketing mentre WTPay è nel settore dei pagamenti. Y-Health crea soluzioni per rilevare e prevenire le epidemie. YG fornisce nuove soluzioni energetiche digitali. In quanto azienda cinese, si sa poco di WeTrade poiché l’azienda non pubblica l’ampia dichiarazione di 10k.

WeTrade è stato sotto pressione negli ultimi mesi poiché si è avvicinato al delisting da parte del Nasdaq. È sopravvissuto facendo una divisione inversa. La notizia più recente è che l’azienda ha cercato di beneficiare del boom dell’intelligenza artificiale.

In una dichiarazione, la società ha affermato che stava lanciando un modello linguistico su larga scala che aiuterà i suoi clienti a risolvere le sfide chiave. Può gestire, tra gli altri, estratti di tag di articoli, contenuti di notizie e correzioni di errori di testo. Hechun Wei, il CEO ha dichiarato :

“WeTrade ha gradualmente spostato la sua attività all’estero. Oltre ai settori di prodotti sottostanti come i prodotti intelligenti AI, il nuovo business energetico e il business finanziario transfrontaliero diventeranno il fulcro dell’attività del gruppo”.

Previsioni del prezzo delle azioni WeTrade

Il grafico sopra mostra che il prezzo delle azioni WeTrade ha registrato una forte tendenza al ribasso dal picco di $ 9.159 nel 2022. È una società poco scambiata, come dimostra la mancanza di volume. Le azioni sono rimaste al di sotto di tutte le medie mobili, segnalando che gli orsi hanno ancora il controllo.

Pertanto, è probabile che il titolo riprenda la tendenza al ribasso poiché i venditori mirano al prossimo supporto chiave a 10$. Un calo al di sotto di $ 10 lo vedrà passare a un minimo aggiustato per la divisione di $ 6,18.