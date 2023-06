Il prezzo di Bitcoin rompe il supporto chiave: le prospettive di Solana, Jasmy, EOS, IOTA si oscurano

Il prezzo di Bitcoin (BTC/USD) è stato sottoposto a un’intensa pressione di vendita poiché l’indice della paura e dell’avidità si è spostato nell’area della paura dopo l’ultima decisione della Fed. È riuscito a scendere al di sotto dell’importante livello di supporto a 25.000$, dove aveva faticato a scendere sotto questo mese. Altri altcoin come Solana, Jasmy, Litecoin e Sui sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi mesi.

La paura dei bitcoin e l’indice dell’avidità scivolano

Il prezzo del bitcoin è stato messo sotto pressione nelle ultime settimane quando il recente rally è svanito. In tutto, la moneta è crollata di oltre $ 6.000 dal suo punto più alto di quest’anno. Di conseguenza, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è scesa dal massimo da inizio anno di $ 1,3 trilioni a circa $ 1 trilione.

L’indice della paura e dell’avidità di Bitcoin è passato al livello di paura di 41, segnalando che gli investitori si stanno preoccupando per il settore. Al contrario, l’indice della paura e dell’avidità di CNN Money è balzato nell’area dell’avidità estrema di 81.

Ci sono due ragioni principali per cui il prezzo di Bitcoin ha perso il suo supporto chiave. In primo luogo, ci sono preoccupazioni per la Federal Reserve. Mentre la banca ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, la banca ha segnalato che li aumenterà di un altro 0,50% quest’anno. Questo spiega perché gli indici Dow Jones e Russell 2000 sono scesi di oltre l’1%.

In secondo luogo, il prezzo di Bitcoin è crollato a causa delle crescenti preoccupazioni normative nel settore. Come abbiamo scritto qui , la scorsa settimana la Securities and Exchange Commission ha fatto causa a Binance e Coinbase. Le due cause legali sono state importanti perché hanno colpito le due borse più grandi del mondo.

Molti investitori hanno abbandonato le loro posizioni crittografiche. Ad esempio, l’offerta di Bitcoin negli exchange è scesa al livello più basso degli ultimi cinque anni, mentre i deflussi dagli exchange sono aumentati.

Le altcoin sono più a rischio

Il crollo in corso di Bitcoin sarà peggiore per le altcoin. Per prima cosa, la SEC ritiene che molti altcoin come Cardano e MATIC siano titoli. Pertanto, probabilmente vedremo più scambi eliminare molti token. Alcuni, come Robinhood e Kraken, hanno già iniziato a rimuovere questi altcoin.

Questo spiega perché molti altcoin hanno fatto peggio di Bitcoin. Il prezzo di Jasmy è precipitato a un minimo di $ 0,0031, il livello più basso da gennaio. Allo stesso modo, il prezzo di Solana è sceso a $ 13,22, circa il 45% al di sotto del livello più alto di quest’anno. Questo prezzo è il più basso da gennaio.

Il prezzo di Cardano è sceso a un minimo di $ 0,2295, il che significa che è precipitato di quasi il 50% rispetto al punto più alto di quest’anno. Anche altre monete come MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA e Tezos hanno cancellato la maggior parte dei guadagni realizzati all’inizio di quest’anno.