La prevendita di AltSignals ($ASI) è completa per oltre il 92%. La prevendita ha finora raccolto 997.833$ su 1 milione di dollari di obiettivo, rendendo evidente l’interesse degli investitori per il token di una piattaforma di servizi di trading IA. Mentre la prevendita entra nelle fasi finali, gli investitori si aspettano che il token nativo sia il primo del suo genere nel mondo del trading.

Il potere del trading IA e degli AltSignals

Il trading è sempre stato un gioco impegnativo. I trader di successo hanno acquisito le capacità e le competenze per fare le giuste previsioni sul mercato. Tuttavia, devono combattere gli stati emotivi e le complessità del mercato. Il trading di intelligenza artificiale si presenta come soluzione a queste limitazioni psicologiche, semplificando il lavoro dei professionisti. Secondo un report pubblicato dalla SEC degli Stati Uniti nel 2020, il trading algoritmico e IA è stato alimentato dalla ricerca degli investitori per la qualità dell’esecuzione e dal desiderio di navigare in mercati complessi.

Lanciato nel 2017 da un team di trader professionisti del Regno Unito, AltSignals è cresciuto fino a diventare un servizio affidabile di segnali di trading. Oltre 52.000 trader utilizzano i segnali generati dalla società, con una precisione media del 64%. Il servizio di segnali utilizza l’indicatore di trading AltAlgo™, che finora ha avuto successo, con oltre 2,2 milioni di dollari di entrate. AltSignals ora sta portando il gioco più in alto adottando l’intelligenza artificiale per la precisione del segnale e aumentando il numero di risorse che copre.

ActualizeAI, un nuovo servizio di segnali di trading basato sull’intelligenza artificiale

Al centro del servizio di segnali di trading IA di AltSignals c’è ActualizeAI, una nuova piattaforma basata su blockchain. Per diventare un membro di ActualizeAI, sarà necessario acquisire $ASI, il token nativo, che conferisce anche agli investitori il diritto di voto sulla piattaforma.

ActualizeAI potrebbe essere un punto di svolta per AltSignals, data la crescente popolarità dell’IA nel trading. L’azienda prevede di sfruttare la potenza dell’apprendimento automatico per identificare in modo esperto i modelli nei dati di trading e di mercato e fare operazioni più informate. ActualizeAI può anche utilizzare i dati storici per fare previsioni di mercato future.

Anche l’analisi sentimentale sarà fondamentale per la modellazione predittiva di ActualizeAI. Il software può ricevere più informazioni su uno strumento finanziario in base al sentimento del mercato, consentendo così al team di convalidare le proprie strategie di trading.

Che valore offre $ASI agli investitori?

Poiché $ASI è il token dietro la piattaforma ActualizeAI, porta valore per gli investitori che necessitano di segnali di trading di qualità per aumentare i loro profitti. Il servizio di segnali di trading ha già una solida e crescente comunità di trader, il che significa che $ASI ha il potenziale per crescere e restituire grandi profitti per gli investitori.

Gli investitori di $ASI possono anche accedere a esclusive opportunità di prevendita e partecipare a tornei di trading per affinare le proprie abilità e vincere premi in denaro. Ciò include la possibilità di appartenere all’AI Members Club, dove gli investitori saranno premiati per aver contribuito ai progetti di AltSignals. La proprietà di 50.000 token $ASI offre agli investitori la possibilità di coniare un pass di accesso esclusivo e prezioso per l’ingresso nel livello più alto di appartenenza. I titolari possono anche partecipare all’attività di AltSignals attraverso un modello di compartecipazione alle entrate sui prodotti appena lanciati.

Previsione di $ASI in vista delle quotazioni sugli exchange

I token di prevendita esplodono dopo essere stati quotati in borsa, con guadagni di prezzo superiori al 1.000% in pochi mesi. Sebbene sia difficile prevedere quanto un token come $ASI può salire una volta quotato, ci sono motivi notevoli per cui gli investitori si aspettano un potenziale rendimento di 10 volte.

$ASI ha attirato un’enorme domanda da quando il token è stato reso disponibile con la prevendita. Ciò è in parte dovuto al fatto che il token è supportato da una community esistente di trader che gli ha dato la spinta iniziale. La community di supporto dà fiducia che il token possa sostenere aumenti di prezzo poiché non è guidato da clamore come i token meme.

Inoltre, $ASI ha un caso d’uso nel mondo reale, principalmente nel trading, un servizio molto richiesto. Man mano che più investitori si uniscono alla rete di trader e il token è aperto per il trading sugli exchange, $ASI potrebbe salire alle stelle. Investire nel token in prevendita offre la possibilità di acquistarlo a un prezzo basso con la previsione di un aumento di valore in futuro