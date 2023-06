Analisi USD/CNH: Goldman Sachs taglia la stima del PIL cinese

Il renminbi è sceso bruscamente lunedì mattina dopo che Goldman Sachs ha declassato nuovamente la crescita economica della Cina. Il tasso di cambio USD/CNH è balzato a 7,15, il punto più alto da mercoledì. È balzato dal minimo della scorsa settimana di 7,1072.

Goldman Sachs declassa la Cina

La ripresa economica cinese si è trasformata in un miraggio, come abbiamo scritto qui . In una nota, gli analisti di Goldman Sachs hanno avvertito che la crescita quest’anno sarà molto inferiore alle aspettative. Vedono l’economia crescere del 5,4% nel 2023, in calo rispetto al precedente 6%.

Goldman Sachs ha affermato che la forte ripresa vista nel primo trimestre si è esaurita nel secondo trimestre ed è probabile che la situazione peggiori.

I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che il tasso di disoccupazione giovanile del paese è balzato a un livello record a maggio. Allo stesso tempo, le vendite al dettaglio, la crescita industriale e gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti a un ritmo più lento di quanto previsto dagli analisti.

Di conseguenza, la People’s Bank of China (PBoC) ha deciso di tagliare un tasso di interesse chiave nel tentativo di stimolare la crescita nel paese. Gli analisti si aspettano che le autorità forniscano maggiori stimoli nei prossimi mesi.

La sfida più grande per l’economia cinese è che il settore immobiliare, che rappresenta un terzo del PIL, impiega più tempo a riprendersi. Le azioni di società chiave come Evergrande e China Resources Land sono ancora sotto pressione. I prezzi delle case si sono mossi lateralmente negli ultimi mesi.

In un altro segno del rallentamento economico, le società di e-commerce cinesi come JD.com e Alibaba non sono riuscite a pubblicare i dati di vendita del loro blitz annuale. Gli analisti ritengono che la richiesta di pubblicare questi numeri significasse che le vendite non erano buone.

Analisi del grafico USD/CNH

Grafico USD/CNH di TradingView

Il tasso di cambio USD/CNH ha avuto un trend rialzista nelle ultime settimane dopo essere sceso al minimo di 6,7015 il 13 gennaio. Questa ripresa ha visto trasformare l’importante punto di resistenza a 6,9988 in un supporto. La coppia si è spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Ha anche superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Pertanto, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 7,300. Una mossa al di sotto del supporto a 7.00 invaliderà la visione rialzista.