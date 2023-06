Mentre la naira nigeriana precipita, è il prossimo dollaro dello Zimbabwe?

La naira nigeriana è in forte calo, scatenando paragoni selvaggi con il dollaro zimbabwe svalutato. I dati di TradingView mostrano che il tasso di cambio USD/NGN è salito a 690, il livello più alto mai registrato. Ha iniziato l’anno a circa 420. Il tasso del mercato nero delle naira nigeriane è salito a circa 760.

Naira nigeriana contro USD

Il crollo della naira in Nigeria sta prendendo piede

La naira nigeriana ha avuto un notevole crollo negli ultimi anni. Ad esempio, i dati mostrano che la valuta era scambiata a 115 nel 2008. Ciò significa che il peso ha perso oltre il 500% in questo periodo, rendendolo una delle valute con le peggiori prestazioni al mondo.

Il crollo del peso ha avuto effetti reali sulla maggior parte dei nigeriani. Per prima cosa, ha spazzato via la maggior parte dei pensionati e dei risparmiatori da quando il loro potere d’acquisto è diminuito. Allo stesso tempo, ha eliminato la classe media del Paese.

Ad esempio, i medici nigeriani esperti guadagnano circa N500.000 al mese. Al tasso di cambio ufficiale, questi medici guadagnano l’equivalente di $724. Nel 2020, quando la coppia USD/NGN veniva scambiata a 350, gli stessi medici guadagnavano 1.430 dollari. Questo spiega perché molti professionisti nigeriani stiano pensando di andare all’estero.

Il crollo della naira nigeriana ha portato alcuni a paragonarla al dollaro dello Zimbabwe, una valuta che è diventata senza valore qualche anno fa. Le due situazioni però non sono le stesse. Il dollaro ZIM è precipitato a causa della stampa di valuta sostanziale, mentre il crollo della naira nigeriana ha altri fattori.

Ad esempio, la naira sta precipitando a causa della mancanza di fiducia nell’economia. Inoltre, il paese importa sostanzialmente più di quanto esporta. Per quanto riguarda il commercio, il paese ha sempre esportato il suo greggio e importato costosi prodotti petroliferi.

Inflazione nigeriana in forte aumento

Le notizie più recenti sulla naira della Nigeria sono state gli ultimi dati sull’inflazione al consumo. Secondo l’agenzia di statistica, l’inflazione al consumo è balzata al 22,41% a maggio. È aumentato dello 0,9% su base mensile.

La situazione continuerà a peggiorare nei prossimi mesi dopo che la nuova amministrazione ha rimosso il sussidio per il carburante. Con l’aumento dei prezzi del carburante, il costo per fare affari continuerà a peggiorare, stimolando una maggiore inflazione.

La naira nigeriana non finirà come l’inutile dollaro dello Zimbabwe. Tuttavia, è difficile vedere come la valuta riacquisterà presto il suo slancio. Per prima cosa, molti nigeriani che hanno visto crollare i loro valori in naira probabilmente passeranno a valute estere come il dollaro USA o la sterlina.

Sospetto che la naira nigeriana continuerà a scendere nei prossimi mesi con l’aumento dell’inflazione. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà il 750.

