Il prezzo di Near Protocol sale al massimo di tre settimane dopo la partnership con Alibaba

Per accelerare la crescita di Web3 in Asia e Medio Oriente, la NEAR Foundation, l’organizzazione no-profit responsabile dello sviluppo dell’ecosistema del protocollo NEAR, ha stretto una partnership con Alibaba Cloud, il braccio informatico e di archiviazione del gigante tecnologico cinese Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA).

La partnership offre alla NEAR Foundation l’accesso all’ecosistema di sviluppatori di Alibaba Cloud in tutta l’Asia e il Medio Oriente, nel tentativo di invogliare più sviluppatori a sviluppare il protocollo NEAR. L’infrastruttura “plug-and-play” come servizio fornito da Alibaba Cloud consentirà agli sviluppatori di lanciare nuovi validatori NEAR.

Chiamate di procedura (RPC) per sviluppatori Near Protocol

Copy link to section

Secondo un comunicato stampa, la NEAR Foundation e Alibaba Cloud forniranno chiamate di procedura remota (RPC) come servizio agli sviluppatori e agli utenti all’interno dell’ecosistema NEAR. Gli utenti saranno in grado di leggere i dati su blockchain e inviare transazioni a varie reti utilizzando RPC, un tipo di server di computer.

Inoltre, i due (Alibaba Cloud e Near Protocol) forniranno agli sviluppatori un’API (Application Programming Interface) di indicizzazione multi-catena per l’interrogazione dei dati.

Gli utenti di Near Protocol potranno anche utilizzare il NEAR Blockchain Operating System (BOS) mentre utilizzano l’infrastruttura di Alibaba Cloud.

La partnership arriva pochi giorni dopo che Alibaba ha assunto un nuovo presidente di nome Joseph Tsai, che è stato un investitore attivo di Web3 e ha firmato numerosi accordi con aziende legate alle criptovalute.

Prezzo VICINO

Copy link to section

Il prezzo di NEAR, il token nativo di Near Protocol, ha risposto molto positivamente alla nuova partnership. Il token è ora scambiato al punto in cui era scambiato il 5 giugno 2023, il che rappresenta un enorme passo avanti verso la sua ripresa dopo essere caduto per tre giorni consecutivi.

Sebbene l’impennata sia stata piuttosto improvvisa, lo slancio rialzista è ancora forte e potremmo vedere il prezzo aumentare soprattutto a causa dell’attuale sentimento rialzista del mercato delle criptovalute