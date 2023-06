Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione nuove restrizioni all’esportazione di chip AI in Cina, secondo quanto riportato mercoledì dal Wall Street Journal.

Le azioni di importanti produttori di semiconduttori, tra cui Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) e Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) sono in calo dopo le notizie di questa mattina.

Le suddette restrizioni potrebbero entrare in vigore già dal prossimo mese. Reagendo al rapporto, Matt Maley, amministratore delegato di Miller Tabak, ha dichiarato su Yahoo Finance Live :

Questa notizia arriva in un momento in cui questi titoli sono ipercomprati. Potrebbe essere un motivo per i trader a breve termine per prendere alcuni profitti e i trader a lungo termine per aspettare livelli più bassi da aggiungere alle loro posizioni.

Le nuove restrizioni riguarderanno anche le aziende che offrono soluzioni di cloud computing, secondo il Wall Street Journal.

La notizia arriva meno di un anno dopo che il governo degli Stati Uniti ha limitato le vendite di chip di fascia alta alla Cina (scopri di più).

In risposta, Nvidia ha costruito l’A800, un chip con specifiche inferiori per i suoi clienti in Cina. Le nuove restrizioni prese in considerazione, tuttavia, potrebbero persino limitare l’esportazione di quel chip in Cina. Maley ha anche detto oggi:

Una volta che entriamo nel secondo semestre e iniziamo a sentire gli effetti reali della contrazione del credito, potremmo vedere alcuni di questi titoli ricadere un po’ sulla Terra. E questo è normale e salutare in queste grandi corse.

Nvidia Corp ha realizzato entrate per 7,1 miliardi di dollari dalla Cina e da Hong Kong lo scorso anno; AMD circa $ 5,2 miliardi.