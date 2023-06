Firmato il disegno di legge sulla criptovaluta e stablecoin del Regno Unito

Il Regno Unito ha riconosciuto ufficialmente le criptovalute e le stablecoin come attività regolamentate dopo che King Charles ha approvato la legge sui servizi finanziari e sui mercati (FSMB).

Il 19 giugno, come riportato qui, la Camera dei Lord – la camera alta del parlamento britannico – ha approvato il FSMB, mettendo il disegno di legge a un passo dal diventare legge. Quel passaggio è stato il Royal Assent, una fase finale del processo legislativo nel Regno Unito in cui un disegno di legge approvato in parlamento viene ufficialmente firmato in una legge.

Andrew Griffith, Segretario economico al Tesoro, ha commentato :

“Il 2023 si sta rivelando un anno eccezionale per la riforma dei nostri servizi finanziari. Questo atto legislativo storico ci dà il controllo del nostro regolamento sui servizi finanziari, quindi supporta le imprese e i consumatori del Regno Unito e promuove la crescita. Abrogando le vecchie leggi dell’UE stabilite a Bruxelles, sbloccherà miliardi di investimenti, denaro che può sbloccare l’innovazione e far crescere l’economia”.

La legge conferisce alle autorità di regolamentazione poteri di supervisione

FSMB è stato introdotto nel luglio 2022 e ha cercato di portare le criptovalute nel regno delle attività finanziarie regolamentate. Il disegno di legge classifica anche le stablecoin come parte del sistema di pagamento. [ Leggi di più ;]

Oggi, giovedì 29 giugno 2023, King Charles ha adempiuto al dovere procedurale che fa del Financial Services and Markets Act 2023 la legge guida per i regolatori. La legge, che ha incluso modifiche chiave come questa durante il dibattito, conferisce ai regolatori come la Financial Conduct Authority poteri di supervisione su criptovalute e stablecoin nel paese.

Oltre alla FCA, il Tesoro del Regno Unito, la Bank of England e il Payment Systems Regulator avranno il potere di formulare e applicare le principali linee guida normative per il settore.

La storica legge sulle criptovalute del Regno Unito arriva un mese dopo che l’UE ha adottato formalmente il suo Markets in Crypto-Assets (MiCA) Act, che offre una regolamentazione completa delle criptovalute. Il regolamento entra in vigore nel 2024.