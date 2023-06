Appena due settimane dal lancio di una prevendita per inaugurare l’applicazione dei mercati predittivi basata su blockchain, Chancer ha raccolto 399.277$ dagli investitori. Il token, che vale 0,01$ BUSD, ha attirato la domanda grazie al nuovo modello di business incentrato sulle scommesse peer-to-peer. Con il prezzo destinato ad aumentare a 0,011$ BUSD nella prossima fase di prevendita, gli investitori vedono un’enorme opportunità di entrare prima di una mossa potenzialmente esplosiva. Ma vale la pena investire in $CHANCER?

Spot Bitcoin ETF aumenta la frenesia sulle criptovalute

Sebbene la prevendita flash di Chancer sia una testimonianza del suo solido ecosistema, il sentiment potrebbe provenire anche dal resto del mercato. Bitcoin sta tentando di superare la barriera di 30.000$, mentre Ethereum sta tornando a 1.900$. Le due principali criptovalute sono spesso considerate i battistrada e i barometri per il resto del settore.

Più specificamente, l’andamento dei prezzi di BTC riflette le aspettative che la SEC cederà alle pressioni e accetterà un ETF Bitcoin spot. Fidelity è l’ultima a esprimere il desiderio di candidarsi per un posto nell’ETF Bitcoin, mentre BlackRock ha già fatto la mossa.

Le attuali tendenze dei prezzi di BTC non sono indicative della performance futura, dato che l’incertezza del mercato deve ancora essere chiarita. Tuttavia, suggerisce che gli investitori non hanno ancora finito con le criptovalute. In particolare, si stanno concentrando sui token con il potenziale per fare grandi mosse nel mercato, specialmente quelli che vengono lanciati ora. $CHANCER potrebbe trarre vantaggio da questo sentimento.

Perché Chancer sta cambiando il mondo delle scommesse

Pensa solo a questo; Se stai partecipando alle scommesse, sei limitato a ciò che il bookmaker ha fornito e devi giocare secondo le loro quote e regole. Chancer lo sta cambiando. Piuttosto che partecipare a un mercato di scommesse creato dai bookmaker, puoi creare il tuo mercato P2P e scommettere tramite esso.

Quindi inviti colleghi al tuo mercato di scommesse o unisciti al loro, dove puoi prevedere e vincere premi. La cosa eccitante di Chancer è che gli investitori possono scommettere su quasi tutto sotto il sole attraverso una piattaforma decentralizzata.

Chancer è una piattaforma di gioco d’azzardo o di investimento?

Sebbene Chancer abbia elementi che riguardano le scommesse, non è una piattaforma di gioco d’azzardo. È una piattaforma per gli investitori per impegnarsi nei mercati predittivi P2P e guadagnare ricompense e reddito passivo. La capacità di creare numerosi mercati live che si allineano con gli interessi dell’utente rende Chancer una piattaforma di investimento ideale.

Oltre ai guadagni legati alle scommesse, gli investitori possono scommettere $CHANCER per un reddito passivo. I token in stake aumentano la liquidità sulla piattaforma, consentendo agli investitori di entrare e uscire dalle posizioni di trading.

Ci sono ricompense di mercato per la creazione di mercati Chancer, che incentivano gli investitori a continuare a costruire la piattaforma. Gli investitori guadagnano anche condividendo Chancer con altri attraverso una funzione Share2Earn.

Chancer prevede un aumento del prezzo del 1.000% nel 2023?

Le scommesse sono un settore enorme, con la crescente diffusione della tecnologia che lo porterà a nuovi livelli. Chancer sta entrando nel settore ma lo fa diversamente dai rivali. Pertanto, il potenziale della piattaforma e del suo token nativo è enorme.

Un 1.000% per il 2023 potrebbe essere più ambizioso, anche se potrebbe essere raggiunto a seconda della domanda dopo la quotazione su Uniswap nel terzo trimestre. Un doppio aumento del prezzo sarebbe una previsione realistica per il 2023. Tuttavia, non vi è alcun limite per $CHANCER in futuro poiché i token sono facilmente aumentati di margini simili. Pertanto, un aumento del prezzo di 10 volte è realistico nel 2024.

È il momento giusto per investire in $CHANCER

$CHANCER è nella sua prima fase di prevendita quando il prezzo è al minimo. Ciò significa che l’acquisto ora potrebbe essere la migliore occasione per cavalcare potenziali picchi di prezzo prima delle fasi successive della prevendita o della quotazione dei token sugli exchange.