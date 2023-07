I prezzi di Compound, Filecoin, Litecoin, GRT aumenteranno se BTC supererà i 31.480$

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Le criptovalute hanno sovraperformato le principali attività finanziarie come azioni e materie prime nella prima metà dell’anno. Bitcoin, la più grande criptovaluta del mondo, è più che raddoppiata rispetto al suo punto più basso di dicembre. Questo rimbalzo ha portato ad altri importanti guadagni tra gli altri altcoin come Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) e Maker (MKR).

$ 31.480 è il prezzo da tenere d’occhio

Le criptovalute hanno avuto una buona performance nella prima metà dell’anno nonostante i significativi venti contrari nel settore. Il vento contrario più importante sono state le recenti azioni legali della SEC contro Coinbase e Binance.

Queste azioni legali hanno fatto diverse accuse che potrebbero avere un’importante implicazione sugli altcoin. Ad esempio, l’affermazione secondo cui la maggior parte degli altcoin sono titoli potrebbe costringere la maggior parte di questi altcoin a essere cancellati dalle borse che servono i clienti americani.

Allo stesso tempo, scambi di criptovalute potrebbero essere costretti a cambiare radicalmente i loro modelli di business. La SEC ha affermato che queste società operavano contemporaneamente come broker-dealer, broker non registrati e stanze di compensazione.

Da un punto di vista tecnico, il prezzo di Bitcoin si trova a un livello importante. Come mostrato di seguito, quest’anno la moneta si aggira vicino al livello più alto. Ha formato due modelli distinti che hanno esiti diversi. Ha formato quello che sembra un modello double-top. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello double-top è solitamente un segnale ribassista.

Allo stesso tempo, ha formato un piccolo modello di gagliardetto rialzista, che è un segno rialzista. Ancora più importante, si trova al di sopra della media mobile a 50 giorni.

Pertanto, una mossa al di sopra del massimo da inizio anno di $ 31.422 convaliderà il modello di pennant rialzista e porterà a maggiori guadagni. Se ciò accade in un ambiente ad alto volume, si aprirà la possibilità che la moneta salga a $ 35.000.

Il rally delle altcoin continua

Un forte ritorno di Bitcoin avrà un impatto importante sulle altcoin. In effetti, alcuni degli altcoin più noti stanno andando bene quest’anno.

Il prezzo di Litecoin è balzato al livello più alto dal maggio dello scorso anno. È salito di oltre il 190% dal suo punto più basso nel 2022 mentre gli investitori attendono l’imminente evento dimezzato. LTC è riuscita a superare l’importante punto di resistenza a 105,9$, confermando la visione rialzista. Pertanto, è probabile che i prezzi di Litecoin saltino presto a $ 150.

Anche i token DeFi hanno fatto bene quest’anno. Gli investitori ritengono che la repressione degli scambi centralizzati potrebbe portare a una maggiore domanda di piattaforme DEX difficili da regolamentare. Il prezzo COMP di Compound è salito a $ 66 (massimo 22 agosto). Lo stesso vale per altri token DEX come Maker (MKR) e Synthetix (SNX).

Se Bitcoin supera il massimo da inizio anno, potrebbe significare maggiori guadagni per altcoin come The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) e Filecoin (FIL). Storicamente, questi altcoin tendono ad andare bene quando il prezzo di Bitcoin è alle stelle.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.