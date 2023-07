Il prezzo di Bitcoin Cash è ipercomprato a causa della difficoltà di mining, il tasso di hash aumenta

Il prezzo di Bitcoin Cash ha fatto bene nelle ultime settimane quando è passato alla quattordicesima criptovaluta più grande nel mondo. È balzato dal minimo del mese scorso di $ 91,80 al massimo da inizio anno di $ 328,26. È balzato di oltre il 260% tra il punto più basso e quello più alto di giugno.

BCH dimezza in anticipo

Copy link to section

Ci sono stati tre principali catalizzatori per il prezzo di Bitcoin Cash a giugno. In primo luogo, è balzato quando diversi pesi massimi finanziari hanno richiesto uno spot Exchange-Traded Fund (ETF) negli Stati Uniti. Queste società includevano aziende come Blackrock, Fidelity, Invesco e Ark Invest di Cathie Wood.

Mentre le applicazioni ETF erano su Bitcoin, gli analisti ritengono che anche BCH potrebbe trarne vantaggio. Per prima cosa, se il fondo BTC viene accettato, aprirà la possibilità di proposte di ETF per altre monete Proof of Work come BCH e Litecoin. Questo perché le due monete sono emerse come fork di Bitcoin e non sono classificate come titoli.

In secondo luogo, il prezzo di Bitcoin Cash è salito a causa dell’imminente dimezzamento, previsto per dicembre. Il dimezzamento è un periodo in cui i premi per blocco in una rete di prova del lavoro vengono ridotti della metà. Svolge un ruolo importante nel moderare le forniture. Storicamente, le criptovalute tendono a rafforzarsi prima di un evento di dimezzamento.

Di conseguenza, le metriche chiave di Bitcoin Cash sono migliorate a giugno. L’hashrate di Bitcoin Cash è balzato a 3,77 EH/s a giugno, il livello più alto da maggio 2021. L’hashrate è una metrica importante che misura la salute di una rete. Anche la difficoltà di mining di Bitcoin è balzata a 476,54 G, che è il suo massimo storico. La sua difficoltà mineraria ha iniziato l’anno a 203 G.

In terzo luogo, il prezzo di BCH è aumentato vertiginosamente a causa della paura di perdersi (FOMO) nel mercato. Man mano che il suo prezzo aumentava, più investitori si spostavano nella moneta per evitare di essere lasciati indietro.

Previsione del prezzo di Bitcoin Cash

Copy link to section

Grafico BCH di TradingView

Il prezzo di BCH ha fatto un ritorno spettacolare a giugno quando la domanda per la moneta è aumentata vertiginosamente. Salendo, è riuscito a superare l’importante livello di resistenza a 164,40$, il livello più alto nel luglio dello scorso anno.

Il prezzo di Bitcoin Cash è balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, il che è positivo per la moneta. Sembra anche che stia formando un modello di pennant rialzista, che di solito è un segno rialzista.

Tuttavia, è anche diventato gravemente ipercomprato, con il Relative Strength Index (RSI) a 80. Pertanto, è probabile che la moneta subirà un pullback nei prossimi giorni poiché i venditori mirano al livello di supporto chiave a $ 250, che è circa il 15% al di sotto del livello attuale.