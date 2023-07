Il prezzo di Internet Computer (ICP) si trova a un livello chiave: è un acquisto a luglio?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo di Internet Computer (ICP) è balzato al livello più alto dal 5 giugno. Il token è salito a un massimo di $ 4,51, circa il 35% sopra il livello più basso di giugno. La sua capitalizzazione di mercato totale è balzata a oltre $ 1,9 miliardi, rendendola la 31a più grande criptovaluta al mondo.

Perché è nato Internet Computer?

Internet Computer è uno degli attori più potenti nel settore blockchain. È una piattaforma completa che consente agli sviluppatori di creare applicazioni completamente decentralizzate (dApp). In effetti, il suo sito web è stato costruito utilizzando la tecnologia.

Internet Computer è più completo di altri blockchain leader come Ethereum e Solana. Per prima cosa, ha una gamma completa di soluzioni, inclusi contratti intelligenti che consentono alle persone di creare soluzioni in tutti i settori.

La rete è già stata utilizzata per creare centinaia di dApp in più settori. Ad esempio, DSVRA è una piattaforma di social media Web3 decentralizzata. Altre piattaforme nell’ecosistema sono Distrikt, Juno, Kinic e OpenChat, tra le altre.

Il prezzo ICP è andato bene per diversi motivi. Innanzitutto, l’ecosistema ha continuato a crescere a giugno. La notizia più recente di Internet Computer è stata che Sodexo BRS, una multinazionale francese, ha scelto la rete per la sua piattaforma NFT. Gli sviluppatori hanno anche lanciato Motoko Dev Server, che aiuterà gli sviluppatori a creare e lanciare rapidamente dApp.

Ancora più importante, il prezzo di Internet Computer è salito a causa dell’ampio rally delle criptovalute. Questo rally è avvenuto quando più grandi aziende hanno abbracciato TradFi. TradFi è all’intersezione tra finanza tradizionale e criptovaluta.

Blackrock ha presentato istanza di Ishares Bitcoin Trust, uno spot ETF BTC. Altre società come Invesco, Fidelity e Ark Investments hanno deciso di presentare domanda per i loro ETF. Allo stesso tempo, EDX Markets, uno scambio di criptovalute sostenuto da Citadel, Schwab e Fidelity, è stato lanciato, come ho scritto qui . Questi eventi hanno spinto al rialzo i prezzi di Bitcoin e di altre criptovalute.

Previsione del prezzo ICP

Il grafico 4H mostra che il prezzo di Internet Computer ha una stretta somiglianza con Bitcoin, di cui ho scritto in questo articolo . Si trova a $ 4,460, il punto più alto del 25 giugno. Ha formato quello che sembra un modello double-top la cui scollatura era a $ 3,81.

Il prezzo ICP si è spostato al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 periodi. Si è anche spostato sopra la linea mediana dello strumento forcone di Andrews. Pertanto, ulteriori guadagni saranno confermati solo se la moneta si sposterà sopra l’importante punto di resistenza a 4,55$.

Una tale mossa invaliderà il modello double-top. Aprirà la possibilità che un prezzo si sposti al livello psicologico successivo a 5$.