Conviene acquistare o vendere azioni statunitensi dopo i dati PMI manifatturieri di giugno?

Oggi è il Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti e le banche statunitensi sono chiuse. Pertanto, i partecipanti al mercato non dovrebbero aspettarsi molto dalla prossima sessione nordamericana.

Anche ieri è stata una giornata lenta, perché molte persone hanno preferito prendersi un weekend lungo in vista della festività del 4 luglio. Ma non commettere errori; la volatilità sta per aumentare poiché questa è una settimana importante per i mercati finanziari.

Con molti partecipanti al mercato statunitense in vacanza, non sorprende che il mercato non abbia reagito ai dati del PMI manifatturiero di giugno. Gli economisti si aspettavano che il settore manifatturiero rimbalzasse dal precedente 46,9 a 47,2. Invece, i dati hanno mostrato un ulteriore deterioramento del settore, come indicato dalla stampa 46.

Come promemoria, una stampa inferiore a 50 segnala la contrazione del settore.

Guardando agli ultimi dodici mesi, il settore manifatturiero statunitense è entrato in territorio di contrazione nel novembre dello scorso anno e vi è rimasto da allora.

Da questo punto di vista, le azioni statunitensi dovrebbero avere difficoltà a rialzarsi poiché le prospettive di una recessione economica incombono. Ma l’azione dei prezzi delle azioni è stata principalmente guidata dal ciclo di inasprimento della Fed.

Pertanto, gli scarsi dati sulla produzione potrebbero fungere da monito per la Fed a non alzare più il tasso sui fondi. Un tale sviluppo sarebbe rialzista per le azioni statunitensi.

ISM I prezzi del settore manifatturiero scendono ulteriormente

Copy link to section

Un altro dettaglio interessante del rapporto sulla produzione di giugno negli Stati Uniti è stato l’ulteriore calo dei prezzi nel settore. Più precisamente, i prezzi manifatturieri ISM si sono attestati a 41,8 contro i 44 previsti. Qualsiasi stampa inferiore a 50 mostra prezzi in calo e segnala alla Fed che le pressioni inflazionistiche si stanno allentando nel settore manifatturiero.

Questo dovrebbe essere rialzista per le azioni statunitensi poiché le possibilità che la Fed raggiunga il tasso terminale aumentano notevolmente.

Tutti i componenti dell’ISM sono inferiori a 50: è imminente una recessione negli Stati Uniti?

Copy link to section

L’ultimo dettaglio interessante del rapporto di ieri supporta l’ipotesi che una recessione negli Stati Uniti sia imminente. Tutti i componenti ISM sono inferiori a 50, cosa che non accade così spesso.

Infatti, ogni volta che è successo negli ultimi due decenni, l’economia americana era in recessione.

Quindi, per quanto ironico possa sembrare, i dati scarsi sulla produzione di giugno potrebbero essere titoli rialzisti perché danno alla Fed più motivi per non aumentare.

E, perché no, iniziare a tagliare i tassi nel corso dell’anno?

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.