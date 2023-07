Global X Uranium ETF: URA è un buon acquisto se supera questo prezzo

I prezzi dell’uranio stanno andando bene nel 2023 mentre altre materie prime si ritirano. L’ETF Global X Uranium (URA), attentamente monitorato, è balzato di oltre il 18% rispetto al livello più basso di quest’anno. Ha sottoperformato il prezzo spot dell’uranio, che è balzato di oltre il 18% dall’inizio dell’anno.

Il caso rialzista per l’uranio

L’uranio è un bene importante ampiamente utilizzato per alimentare diversi paesi come Stati Uniti, Francia, Russia, India e Regno Unito, tra gli altri. È la merce più importante nell’energia nucleare.

I maggiori paesi produttori di uranio sono Kazakistan, Namibia, Canada, Australia, Uzbekistan e Russia, tra gli altri. A differenza della maggior parte delle materie prime energetiche, la domanda di uranio è generalmente stabile perché le centrali nucleari forniscono impianti di carico di base.

Gli analisti ritengono che i prezzi dell’uranio andranno bene quest’anno. Quelli della Bank of America hanno scritto che il prezzo dell’uranio potrebbe salire a 75 dollari la libbra nei prossimi anni. La previsione del prezzo medio dell’uranio è che potrebbe raggiungere i 60 dollari dagli attuali 50 dollari.

L’argomento rialzista per i prezzi dell’uranio è principalmente dovuto alla transizione in corso dai combustibili fossili all’energia verde. Mentre la maggior parte dei paesi sta investendo nell’eolico e nel solare, gli analisti ritengono che il nucleare sia molto più affidabile.

Di conseguenza, diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, annunceranno piani per aumentare gli investimenti nel nucleare. Un recente rapporto ha mostrato che quasi i due terzi di tutti i 2,8 trilioni di dollari di investimenti in energia andranno a fonti pulite, compreso il nucleare. Gli investimenti globali nel nucleare saliranno a 63 miliardi di dollari quest’anno dai 10 miliardi di dollari del 2022, come abbiamo scritto in questo articolo.

Allo stesso tempo, la fornitura di uranio non dovrebbe crescere così velocemente. Per prima cosa, ci vogliono molti anni prima che una miniera di uranio vada online. Al contrario, ci vogliono alcuni mesi per trivellare un pozzo di olio di scisto negli Stati Uniti. Pertanto, gli analisti ritengono che l’uranio si sposterà in un deficit di offerta nei prossimi anni.

Global X Nuclear ETF è uno dei modi migliori per investire nel nucleare. Ha oltre 1,57 miliardi di dollari di patrimonio netto e un costoso rapporto di spesa dello 0,69%. Oltre ad avere in custodia l’uranio, il fondo investe anche in diverse compagnie minerarie.

Previsioni del prezzo delle azioni dell’ETF URA

Il grafico giornaliero mostra che il titolo Global X Nuclear ETF si è mosso lateralmente negli ultimi mesi. Di conseguenza, le azioni si aggirano sulle medie mobili a 25 e 50 giorni, mentre l’indicatore Average True Range (ATR) ha continuato a scendere.

Il prezzo attuale è anche lungo il punto più alto nel novembre dello scorso anno. Pertanto, credo che la fase di consolidamento continuerà nei prossimi mesi.

Un breakout rialzista sarà confermato se il prezzo supererà il livello di resistenza chiave a 23,32$, il livello più alto di giugno. In tal caso, il prossimo obiettivo sarà a $ 23,97 (massimo 22 settembre). Una rottura al di sopra di questo livello porterà a un maggiore rialzo a lungo termine.