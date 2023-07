Le criptovalute hanno avuto una buona performance nella prima metà dell’anno, anche se il settore è stato sottoposto a significative sfide normative nel settore. Bitcoin è salito di oltre il 90% superando gli asset chiave come gli indici S&P 500 e Nasdaq 100. Allo stesso tempo, Chancer, un progetto relativamente nuovo, ha raccolto oltre 457.000$ nelle ultime settimane.

Cos’è Chancer?

Chancer è una nuova società che cerca di sconvolgere i mercati delle scommesse sportive e delle previsioni. È stata fondata da Adam e Paul Kelbie, due fratelli che hanno individuato una lacuna in uno dei settori in più rapida crescita al mondo.

Le scommesse sportive stanno registrando una forte crescita in paesi chiave come gli Stati Uniti, dove il numero di stati che lo consentono è in crescita. C’è anche la possibilità che i restanti stati lo legalizzino dopo aver visto i benefici negli altri stati.

Chancer è una società di scommesse personalizzate peer-to-peer che ha un ulteriore livello di live streaming. La differenza tra Chancer e altre società è che consentirà agli utenti di creare i propri mercati e trarne profitto.

Un altro vantaggio è che Chancer si è impegnato nel decentramento. Sebbene inizialmente la rete sarà centralizzata, gli sviluppatori la trasformeranno in una piattaforma completamente decentralizzata alimentata dal token $CHANCER.

Ci sono diversi eventi che le persone potranno creare e scommettere. Ad esempio, puoi creare un mercato su un evento sportivo, elezioni o persino dati economici come PMI e tasso di disoccupazione. Il vantaggio è che chiunque può creare il mercato, stabilire regole e invitare altre persone a scommettere.

La roadmap futura

Gli sviluppatori di Chancer hanno già lavorato molto per l’ecosistema. Ad esempio, hanno già lanciato la prevendita dei token, condotto un audit Certik e iniziato a costruire la piattaforma BETA. La prima fase della vendita di token ha avuto molto successo poiché ha raccolto quasi 500.000$ in meno di un mese.

Gli acquirenti iniziali di $CHANCER riceveranno il token a un prezzo scontato. Ad esempio, con 1.000$, gli acquirenti possono ottenere 100.000 token $CHANCER. Nella seconda fase, che dovrebbe essere lanciata a breve, riceveranno 90.909 token $CHANCER. Quando arriverà alla quinta fase, lo stesso importo otterrà loro 71.428 token.

Gli sviluppatori hanno molto lavoro da fare nel terzo trimestre. Hanno in programma di lanciarlo in Uniswap e in molti altri scambi. Inoltre, hanno in programma di elencarlo in altri scambi centralizzati, lanciare la piattaforma BETA e avviare il programma del nodo di convalida.

Chancer è un buon investimento?

Chancer sta guadagnando slancio, il che è positivo per qualsiasi vendita di token. Sebbene la vendita abbia solo poche settimane, ha attirato migliaia di acquirenti e detentori. Ciò significa che il token probabilmente si rialzerà quando verrà quotato negli scambi chiave nei prossimi mesi.

Inoltre, Chancer ha una reale utilità poiché sta sconvolgendo un enorme settore che ha molto potenziale. Pertanto, puoi prendere parte alla vendita di token Chancer qui. Puoi anche leggere il suo white paper qui. Il white paper ti fornirà maggiori informazioni sulla piattaforma e sulla sua tabella di marcia.

Tuttavia, ci sono degli elementi importanti da considerare. Innanzitutto, questo articolo non costituisce una consulenza finanziaria. Inoltre, investire nelle vendite di token può essere un investimento ad alto rischio poiché, a differenza delle IPO, le vendite di token non contengono informazioni sufficienti. Pertanto, dovresti allocare solo una piccola somma di denaro nella vendita.