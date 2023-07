Previsioni del prezzo EUR/NOK poiché il tasso di cambio è a un punto di flesso

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La corona norvegese (NOK) è la tredicesima valuta più scambiata al mondo ed è stata introdotta nel 1875 quando la Norvegia è entrata a far parte dell’Unione Monetaria Scandinava.

Insieme ad altri paesi dell’Europa nordica, la Norvegia ha un’economia forte alimentata dai proventi delle materie prime e ospita il più grande fondo sovrano del mondo : il Norway Government Pension Fund Global. Gestisce oltre $ 1,3 trilioni di attività totali.

La maggior parte degli altri paesi europei condivide una valuta comune: l’euro. Significa che la negoziazione del tasso di cambio EUR/NOK si basa principalmente sul differenziale del tasso di interesse tra le due banche centrali (Banca centrale europea e Norges Bank) e sugli eventi che interessano il mercato delle materie prime (ovvero, il mercato del petrolio greggio e del gas).

Le due banche centrali hanno un tasso di interesse simile, attualmente al 3,5% in Norvegia e nell’area dell’euro. Pertanto, il trading della coppia di valute EUR/NOK quest’estate è complicato, in quanto si può costruire sia un caso rialzista che ribassista.

EUR/NOK a un punto di flesso

EUR/NOK è in una tendenza rialzista, come si evince dalla serie di massimi e minimi sempre più alti registrati negli ultimi mesi. Nel 2023 il rally è continuato fino a quando i ribassisti sono intervenuti a 12 euro per una corona.

A questo punto, si può fare sia un caso rialzista che ribassista per EUR/NOK. Quello ribassista, visto in nero sul grafico sopra, richiede un modello testa e spalle inverso, che indica un movimento imminente verso il livello EUR11.

D’altra parte, il caso rialzista, visto in blu, si basa su un modello di continuazione: un triangolo.

Può darsi che il caso ribassista sia più attraente per l’occhio tecnico, ma le probabilità sono che vedremo un nuovo massimo la sua estate. In primo luogo, combattere una tendenza rialzista così forte è rischioso, poiché anche se il mercato si sposta al di sotto della scollatura, non vi è alcuna garanzia di un ulteriore follow-through.

In secondo luogo, la prossima riunione della BCE si terrà il 27 luglio, mentre la Norges Bank si riunirà di nuovo solo il 17 agosto. Con la BCE che ha quasi la certezza di alzare nuovamente i tassi, vendere allo scoperto la coppia EUR/NOK qui sembra un’operazione rischiosa.

