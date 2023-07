USD/SGD forma un triangolo ascendente mentre l’economia di Singapore rallenta

Il tasso di cambio USD/SGD si è spostato lateralmente mentre gli investitori valutano la forza dell’economia di Singapore. La coppia è stata scambiata a 1,3515, pochi punti sopra il minimo da inizio anno di 1,3040. Rimane nettamente al di sotto del massimo dello scorso anno di 1,4491.

Rallentamento dell’economia di Singapore

Copy link to section

L’economia di Singapore è andata bene negli ultimi anni con l’aumento della domanda di prodotti e servizi dell’azienda. Il paese è diventato il luogo preferito da molte aziende del settore dei servizi finanziari.

Ad esempio, gli hedge fund e altre società di gestione patrimoniale della città hanno aumentato i propri asset under management (AUM) a un livello record. La maggior parte di queste sono aziende che vogliono avere un buon accesso al mercato asiatico. Inoltre, la maggior parte di loro proveniva da Hong Kong dopo che la Cina ha implementato la dura legge sulla sicurezza.

La forza dell’economia di Singapore si vede nel settore immobiliare. Mentre immobili commerciali è in contrazione in mercati chiave come Londra e New York, la domanda a Singapore rimane a un livello elevato. Il tasso di occupazione nel quartiere centrale degli affari è salito a oltre il 94,4%.

Anche gli immobili residenziali sono esplosi, costringendo il governo a imporre restrizioni agli stranieri. Di conseguenza, queste misure stanno portando a una riduzione dei flussi di dollari verso la città. In effetti, i dati pubblicati questa settimana hanno mostrato che i prezzi delle case sono scesi per la prima volta dal 2020.

Il capo della Monetary Policy Authority di Singapore prevede che la crescita economica rallenterà quest’anno. Vede che l’economia funzionerà al di sotto della sua capacità. Si aspetta inoltre che l’inflazione si moderi nei prossimi mesi.

Il prossimo importante catalizzatore per la coppia forex USD/SGD saranno i prossimi verbali della Fed e i dati sui salari non agricoli (NFP). I due eventi renderanno probabilmente necessarie almeno altre due rialzi dei tassi entro la fine dell’anno.

Analisi tecnica USD/SGD

Copy link to section

Grafico USD/SGD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a dollaro di Singapore è aumentato negli ultimi mesi. Al rialzo, la coppia ha formato un modello a triangolo ascendente, il cui lato superiore era a 1,3566. Questo prezzo ha coinciso anche con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%.

La coppia USD/SGD si è spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Pertanto, la coppia avrà probabilmente un breakout rialzista nei prossimi giorni. In tal caso, il livello successivo da tenere d’occhio sarà il livello di ritracciamento del 50% a 1,3765.