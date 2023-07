Bitcoin si sta disaccoppiando dal resto del mercato delle criptovalute?

Negli ultimi anni, è stata una dichiarazione giusta dichiarare che la maggior parte delle criptovalute viene scambiata come scommesse con leva su Bitcoin. La criptovaluta più grande del mondo sale di valore, le altcoin salgono un po’ di più. Bitcoin scende, le altcoin cadono ancora un po’. Per quanto riguarda le generalizzazioni, è ragionevolmente giusto.

Tuttavia, all’interno di questo modello generale, ci sono stati periodi in cui questa relazione ha deviato dalla norma. Una di quelle volte è ora, quando alcuni dei numeri sottostanti sembrano implicare che Bitcoin potrebbe essere disaccoppiato dal resto del mercato.

In primo luogo, il modo più ovvio per indagare su questo è tracciare la correlazione tra Bitcoin e la seconda criptovaluta più grande, Ethereum. Il grafico sottostante mostra che la correlazione normalmente super-alta è scesa al secondo segno più debole negli ultimi diciotto mesi, dietro solo a settembre 2022, quando è stata eseguita la fusione di Ethereum.

Non solo l’Ethereum Merge dello scorso settembre è stato un evento specifico di Ethereum, ma la correlazione è quasi immediatamente tornata a livelli normali. Se ignoriamo questo evento, dovresti tornare indietro fino al 2021 per vedere la correlazione tra Bitcoin ed Ethereum così bassa come è attualmente. Certo, non è ancora esattamente “debole”, a 0,7 – al contrario – ma è comunque degno di nota nel contesto della relazione storica, dove la media è stata di un quasi perfetto 0,9 dall’inizio del 2022.

Il grafico mostra che la correlazione inizia a diminuire intorno ad aprile. Il grafico successivo lo mostra in modo diverso, rappresentando graficamente il rendimento dall’inizio del 2022 di Bitcoin ed Ethereum. Le due attività si muovono più o meno di pari passo, ma è possibile vedere emergere una leggera divergenza intorno ad aprile di quest’anno.

A proposito, il motivo per cui prendo lo spazio campione dall’inizio del 2022 non è strettamente per un bel numero tondo. Questo è stato quando il mercato azionario ha raggiunto il picco e rappresenta una transizione verso un nuovo paradigma per i mercati finanziari. Mentre i tassi di interesse hanno iniziato ad essere aumentati solo nel marzo 2022, l’inflazione stava aumentando, il sentiment stava calando e la preoccupazione era vicina, esacerbata dall’invasione della Russia in Ucraina a febbraio e dall’innesco di una crisi energetica. In altre parole, la festa della pandemia, ovvero la stagione degli interessi zero, era finita. Rappresenta una rottura strutturale nel clima macro e nei mercati finanziari in generale.

Bitcoin è sceso, insieme ad altri asset rischiosi, poiché i tassi hanno continuato a salire. Ma ora ci chiediamo: siamo a un altro punto di svolta per Bitcoin? Perché la relazione di Bitcoin con Ethereum si sta indebolendo?

Bitcoin si sta ritagliando una propria nicchia?

Questo indebolimento della relazione ha davvero più a che fare con Bitcoin che con Ethereum. Nel grafico successivo, vediamo il tanto citato grafico della dominanza di Bitcoin, che traccia la capitalizzazione di mercato di Bitcoin rispetto alla capitalizzazione di mercato dell’intero settore delle criptovalute.

Il grafico mostra che è aumentato notevolmente dall’inizio del 2023, passando dal 41% al 51%. Ciò significa che il 51% dell’intera capitalizzazione di mercato delle criptovalute è composta da Bitcoin, il punteggio più alto in due anni.

Ciò che è interessante è che, tradizionalmente (se possiamo usare questa frase in un settore che ha appena un decennio), il dominio di Bitcoin diminuisce durante i periodi di aumento dei prezzi delle criptovalute. Generalmente, Bitcoin salta più in alto, prima che il denaro fluisca in altcoin con il rapporto di dominanza in calo. Questa volta, non sta succedendo.

Di nuovo, perché? La risposta potrebbe essere nella regolamentazione e nel fatto che il mercato vede sempre più Bitcoin come un asset che si ritaglia la propria nicchia. Per molti cryptohead (me compreso), questo è stato a lungo un punto di discussione. Guardando i fondamentali, Bitcoin ed Ethereum in realtà non hanno molto in comune, a parte il fatto che entrambi girano su qualcosa chiamato blockchain (e quei due blockchain, dalla fusione nel settembre 2022, sono bestie completamente diverse).

Ma la mia opinione è ridondante. Tuttavia, la lettera della legge non lo è; cosa importante, sembra che le autorità di regolamentazione statunitensi stiano cominciando ad accettare lo stesso punto di vista. Come si è lamentato il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, dopo che il mese scorso il suo scambio è stato oggetto di una causa legale:

In un certo senso abbiamo ricevuto queste informazioni dalla SEC che, beh, in realtà tutto tranne Bitcoin è una sicurezza. E in un certo senso ci siamo detti bene, questa non è la nostra comprensione della legge Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong

Coinbase può lamentarsi quanto vuole (e avranno la loro giornata in tribunale), ma la realtà per il mercato è che questo sta accadendo, che sia giusto o meno, e potrebbe avere un impatto sul modo in cui l’azione dei prezzi si muoverà nelle criptovalute d’ora in poi. La SEC ha persino delineato formalmente diverse criptovalute che considerava formalmente titoli, tra cui Solana, BNB e i token nativi per Cardano e Polygon. Tracciando la correlazione tra Bitcoin e un paio di questi asset come esempio, la rottura è chiara a giugno, quando il mercato si svende in risposta alla conferma dei titoli.

Naturalmente, si tratta di un selloff più forte e di un calo di correlazione maggiore rispetto a quello che abbiamo visto sopra con Ether. La seconda criptovaluta più grande del mondo sembra operare in un’area grigia, forse spiegando sia perché il sell-off non è stato così grande come, ad esempio, ADA e SOL, ma anche perché non riesce a tenere il passo con Bitcoin.

Le applicazioni Spot ETF dipingono un quadro più luminoso per Bitcoin

Poi c’è il caso delle richieste di ETF spot, provenienti da una manciata dei più grandi gestori patrimoniali del mondo. Questi sono ETF Bitcoin, non Ethereum o ETF crittografici. Mentre l’approvazione sarebbe un vantaggio per il settore delle criptovalute in generale, in quanto potrebbe aprire le porte a veicoli simili per altri asset lungo la strada, i molti ostacoli che Bitcoin ha dovuto eludere per rimanere nella discussione sull’ETF sono numerosi. Non c’è ancora alcuna garanzia che questi ETF vengano approvati – certamente, altri asset sembrano molto lontani. Pertanto, il simultaneo giro di vite guidato dalla sicurezza da parte della SEC e la sfilza di applicazioni Bitcoin ETF sta creando un cuneo tra Bitcoin e altre criptovalute.

La domanda da un milione di dollari è se tutto questo regredirà alla normalità una volta che il furore si sarà placato. Non c’è dubbio che la relazione è ancora forte qui e Bitcoin continua a guidare il mercato. Ma potrebbe anche esserci motivo di credere che ci sia stata una rottura strutturale e che il precedente rapporto di mano in mano non sarà così stretto in futuro.

Le criptovalute hanno avuto un brutto periodo di recente. Gli scandali del 2022 sono stati numerosi – Terra, Celsius, FTX, solo per citarne alcuni – e la fuga di capitali è stata sorprendente, poiché (per qualsiasi motivo) gli investitori hanno scelto buoni del Tesoro che pagano il 5% sono preferibili alle società di criptovalute centralizzate che pagano -100 % (con la speranza di un -90% dopo tanti anni di procedure fallimentari).

Anche se Bitcoin è stato ferito immensamente dal dolore del 2022, il suo vantaggio di prima mossa e la mancanza di rischio di controparte potrebbero aiutarlo a evitare di essere incatramato dallo stesso pennello contaminato agli occhi degli investitori trad-fi. Gli altcoin non sono decisamente in voga in questo momento e la reputazione del settore delle criptovalute non Bitcoin è stata offuscata immensamente agli occhi del capitale istituzionale.

Il grande disaccoppiamento di Bitcoin, che significherebbe che Bitcoin recidesse la sua correlazione con gli asset di rischio e rivendicasse invece lo status di riserva di valore non correlata, sembra ancora molto lontano. Ma un tipo minore di disaccoppiamento, in cui si separa da altre criptovalute, forse non è così lontano come si pensava in precedenza.

Ancora una volta, i numeri potrebbero tornare immediatamente alla normalità. Forse è solo un accenno di ciò che potrebbe accadere ad un certo punto lungo la strada. Ma in ogni caso, è una delle tendenze più cruciali e intriganti da tenere d’occhio all’interno dello spazio crittografico, anche se questo episodio si rivela essere solo fumo negli occhi.