Le azioni di Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) hanno guadagnato quasi il 4,0% oggi dopo che il colosso farmaceutico ha dichiarato che acquisterà Versanis Bio per un massimo di 1,925 miliardi di dollari.

Altri dettagli finanziari devono ancora essere resi noti

Il suddetto corrispettivo include sia il pagamento anticipato che le rate future basate sul raggiungimento di determinati traguardi, come da comunicato stampa.

Eli Lilly non ha divulgato i dettagli finanziari dell’accordo oltre a quello. Secondo il suo vicepresidente Ruth Gimeno:

Unificando la conoscenza e l’esperienza nella biologia delle incretine di Lilly con la profonda conoscenza della biologia dell’attivina di Versanis, miriamo a sfruttare i potenziali benefici di tali combinazioni per i pazienti.

Si prevede che la società quotata a New York guadagnerà $ 1,96 per azione nel suo attuale trimestre finanziario rispetto a $ 1,25 per azione un anno fa.

Perché Eli Lilly acquista Versanis Bio?

Lilly sta acquistando Versanis principalmente per il suo “bimagrumab”, un anticorpo monoclonale attualmente in fase di test per l’obesità sia da solo che in combinazione con Wegovy (Novo Nordisk).

Si stima che il mercato dei farmaci antiobesità cresca a un tasso annuo composto del 15%. Nel comunicato stampa di oggi, Mark Pruzanski – amministratore delegato di Versanis Bio ha dichiarato:

Lilly è nella posizione ideale per realizzare il potenziale del bimagrumab in combinazione con le sue terapie con incretine a beneficio delle persone che vivono con malattie cardiometaboliche.

La fusione è soggetta al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. La notizia del mercato azionario arriva solo poche settimane dopo che Eli Lilly & Co ha affermato che il suo retatrutide, in uno studio di fase 2, ha contribuito a ridurre il peso in media del 24,2% a 48 settimane.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.