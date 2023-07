Ark Invest liquida azioni Coinbase, compra azioni Robinhood & Meta

Ark Invest, la società di gestione degli investimenti gestita da Cathie Wood, ha venduto alcune delle sue partecipazioni in Coinbase mentre il prezzo delle azioni si avvicina al massimo di 52 settimane. Ark Invest ha venduto una parte delle sue azioni Coinbase per milioni di dollari due volte questa settimana dopo averle acquistate durante il mercato ribassista. È poi andato avanti per acquistare azioni Robinhood e Meta.

I registri delle transazioni rivelano che i fondi Ark Invest di Cathie Wood hanno venduto 478.356 azioni per un totale di 53 milioni di dollari il 14 luglio, quando Coinbase (NASDAQ:COIN) ha raggiunto un nuovo massimo annuale di 114,43 dollari. A $ 114,43, il prezzo di COIN è aumentato del 33% rispetto al minimo precedente di questa settimana e del 213% rispetto al minimo annuale.

Coinbase di Cathie Wood condivide la liquidazione

I fondi di punta di Cathie Wood ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) hanno venduto rispettivamente 263.247 azioni COIN, 93.227 azioni COIN e 35.666 azioni COIN.

Precedentemente, l’11 luglio, ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ha venduto 160.887 azioni Coinbase (per un valore di 12 milioni di dollari), mentre ARK Innovation ETF (ARKK) ha venduto 135.152 azioni Coinbase.

La recente liquidazione di Coinbase da parte dei fondi di Cathie Wood ha seguito la sentenza nel caso Ripple che ha fatto aumentare Coinbase e altri titoli con un focus sulle criptovalute. Tuttavia, venerdì il prezzo delle azioni COIN è sceso a 105,31$.

Cathie Wood ha iniziato ad acquistare azioni Meta quando Meta Platforms ha annunciato il lancio di “Threads”, un sito di social networking simile a Twitter che da allora ha attirato più di 100 milioni di utenti.

Dopo aver scaricato parte del suo investimento in Coinbase, venerdì i fondi Ark Invest di Cathie Wood hanno investito in Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) e Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD).

L’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ha acquisito 111.843 azioni di Robinhood, mentre l’ARK Innovation ETF (ARKK) ha acquistato 69.793 azioni di META. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) detiene anche 12.559 azioni META e 169.116 azioni Robinhood.