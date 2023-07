Ci sono centinaia di nuovi progetti in varie fasi di sviluppo. Detto questo, non molti offrono piattaforme rivoluzionarie per il mercato che potrebbero alterare il panorama di un settore già consolidato e fiorente.

Nel caso di Chancer è proprio così, si tratta di un’app decentralizzata peer-to-peer (P2P) destinata a rinnovare completamente il mercato mondiale delle scommesse. Si stima che questo mercato crescerà di un CAGR superiore all’11% nei prossimi sette anni circa.

La continua crescita della criptovaluta aumenta

Le criptovalute sono andate alla grande questa settimana, evidentemente potenziate dalla significativa vittoria di XRP nel caso Ripple vs. SEC. Mentre l’euforia che pompava sui mercati si è affievolita, la vittoria di Ripple, seppur parziale, ha stimolato l’industria.

Tra il sentiment ottimista c’è la consapevolezza degli investitori che le possibilità e le opportunità che potrebbero derivare da un’ulteriore chiarezza normativa sono immense. Molti si sono tranquillamente organizzati per quello che potrebbe ancora essere il più grande ciclo rialzista del mercato.

Oltre alle solite monete a grande capitalizzazione, diverse small cap e alcuni progetti in fase di prevendita offrono interessanti scenari di rendimento. Chancer, che è in prevendita e viene venduto rapidamente, potrebbe essere uno di questi progetti di successo.

Ma cosa distingue questo progetto tra i tanti che sono pronti a essere lanciati proprio all’apice di un mercato rialzista?

Cos’è Chancer?

In poche parole, Chancer è una piattaforma di scommesse basata su blockchain il cui modello proprietario potrebbe potenziare il prossimo capitolo di crescita per il settore delle scommesse e del gioco d’azzardo.

Secondo il loro white paper, chiunque sulla piattaforma ha la possibilità di giocare e vincere secondo le proprie regole. Gli utenti possono creare i loro mercati predittivi per qualsiasi evento con un risultato determinabile, impostare le quote e giocare. Nessun bookmaker centrale e inoltre puoi invitare familiari, amici e chiunque altro sulla piattaforma tramite una funzione Share2Earn.

Non è quindi solo un altro progetto di criptovaluta che cerca di cavalcare la prossima ondata rialzista, ma un mercato predittivo progettato per vedere il ritorno di valore agli utenti di tutti i giorni. Questo ecosistema sarà alimentato da $CHANCER, un token di utilità che offre anche altre opportunità di reddito passivo ai possessori.

$CHANCER è in prevendita e la prima fase è quasi esaurita. Dai un’occhiata qui.

L’approccio unico di Chancer è attraente per gli investitori

La blockchain è già al centro di un elenco sempre crescente di applicazioni che cambiano il mondo e Chancer sta utilizzando questa nuova tecnologia per portare un approccio veramente decentralizzato al mercato delle scommesse.

Come dettagliato nel loro white paper ed evidenziato in tutta la loro roadmap, prendere il controllo dalle più grandi piattaforme di scommesse e giochi d’azzardo del mondo e darlo ai singoli utenti è l’obiettivo dichiarato di Chancer. Le statistiche mostrano che sempre più persone trovano i sistemi decentralizzati più redditizi per gli obiettivi di investimento. È probabile che il modello di scommessa P2P di Chancer non sia diverso.

È anche degno di nota il fatto che la piattaforma non sia concepita per essere un altro fornitore del mercato del gioco d’azzardo, ma un ecosistema social in cui gli utenti condividono e ottengono più valore rispetto a piazzare semplicemente delle scommesse sugli eventi. Gli investitori potrebbero anche essere incoraggiati dal fatto che le opportunità di reddito passivo sono accompagnate da una funzione di staking che offre ricompense in $CHANCER, il token nativo.

$CHANCER si sta preparando come progetto di investimento per il 2023? Sembra probabile, come evidenziato dall’enorme interesse per la sua più grande pietra miliare finora: la prevendita che potrebbe guadagnare 1 milione di dollari nei prossimi giorni. Finora il progetto ha raccolto oltre 788.000$ e ha come obiettivo 15 milioni di dollari.

Il prezzo di prevendita di $CHANCER oggi è di 0,01$. Aumenterà a 0,011$ nella fase successiva e continuerà ad aumentare durante la vendita di token. Attualmente, le opzioni di acquisto includono ETH, BNB, USDT e BUSD.

Al termine della prevendita di Chancer, il token nativo inizierà a essere scambiato sugli exchange di criptovalute. La tabella di marcia suggerisce che $CHANCER entrerà in funzione nel terzo trimestre del 2023 a partire dalla quotazione sulla principale piattaforma DEX Uniswap e almeno altri due importanti exchange di criptovalute.

Lo sviluppo del prodotto continuerà nel quarto trimestre del 2023 con l’app Chancer che debutterà con le sue funzionalità di market making, scommesse virtuali e live streaming. Il lancio della mainnet è previsto per il primo trimestre del 2024.

Quali fattori potrebbero aiutare il prezzo di $CHANCER in futuro?

Anche se potrebbe sembrare assurdo dire che Chancer potrebbe fare un 5x o 10x nel breve e medio termine, il risultato non è impossibile. Molte criptovalute nuove sono esplose di valore nel corso degli anni e l’approccio unico di Chancer a un mercato delle previsioni che dovrebbe vedere una crescita costante potrebbe aiutarlo a rispecchiarlo o addirittura superarlo.

Aggiungete a questo mix le attuali prospettive sulle criptovalute in cui si prevede che l’attenzione e l’adozione mainstream saliranno alle stelle, con venti favorevoli da artisti del calibro di BlackRock e Fidelity con potenziali approvazioni di ETF su Bitcoin. Molti paesi e giurisdizioni, inclusa l’Unione Europea tramite MiCA, stanno preparando il terreno per una regolamentazione adeguata.

Cavalcando il suo approccio unico alle scommesse e la crescita prevista delle criptovalute, Chancer potrebbe rivelarsi uno dei più grandi progetti basati su blockchain che emergeranno nel 2023. I rischi, come con ogni investimento, ci sono, in particolare se la piattaforma non riesce a mantenere il suo modello. Tuttavia, il potenziale di ricompensa potrebbe essere molto più allettante.

Scopri di più su $CHANCER, visitando il sito Chancer.com.