Mentre le vendite allo scoperto aumentano e le questioni legali di Binance ribollono, BNB è sopravvalutato?

Stanno accadendo cose curiose con BNB, il token nativo di Binance. Prima di addentrarci, lasciatemi raccontare una breve storia che può aiutare a illustrare quanto possano essere fuorvianti determinate metriche e dati nello spazio crittografico.

Durante COVID, stavo lavorando sulle mie capacità di codifica e ho deciso di creare una criptovaluta per divertimento, principalmente solo per istruirmi di più sul back-end di come funzionano le blockchain. Chiamato TenDay Coin dopo la durata della mia condanna in quarantena, ho messo l’offerta totale a 500 miliardi di gettoni. Poi ho venduto una di queste monete a mio fratello per un dollaro. Quindi ora lascia che ti chieda: qual era la capitalizzazione di mercato di TenDay Coin?

Tecnicamente, si potrebbe sostenere che fosse (è?) $ 500 miliardi, mettendolo dietro solo Bitcoin in un elenco delle più grandi criptovalute del mondo. Sposta Vitalik Buterin, perché solo Satoshi Nakamoto è davanti a me.

Attenzione alla scarsa liquidità nei mercati delle criptovalute

Certo, questo è ridicolo e sciocco. Tuttavia, questo esempio estremo dimostra come la capitalizzazione di mercato da sola possa essere una metrica fuorviante, perché la liquidità e il volume sono ovviamente fattori vitali.

Il che ci porta a BNB. Con 38 miliardi di dollari, la moneta di Binance è la quarta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, dietro solo a Bitcoin, Ethereum e Tether (XRP è vicino dopo la sua recente impennata a seguito della sentenza positiva del tribunale; per ora ignoreremo la mia moneta…).

Tuttavia, se classifichi le monete in base alla liquidità, BNB esce dalla top 15. Nessun’altra moneta nella top 30 ha un tale divario tra la sua classifica per capitalizzazione di mercato e la liquidità.

Questo è spesso il caso dei token nativi, che tendono ad avere grandi quantità detenute fuori mercato, mentre il volume al di fuori dell’exchange nativo è spesso anemico. Come altro esempio estremo, abbiamo visto come questo si è svolto con FTT, con la maggior parte dell’offerta detenuta dalla consociata Alameda e la sua liquidità ridotta alla carta. Anche se non sto suggerendo che Binance stia facilitando frodi sulla scala di FTX (o qualsiasi frode, per essere chiari), sto semplicemente sottolineando come la liquidità sia un fattore vitale e non possa essere trascurata.

Il problema con Binance, come mi sono lamentato per quello che sembra da sempre, è che è impossibile fare qualsiasi tipo di dichiarazione fiduciosa sulla società data la totale mancanza di trasparenza. Opera sotto un mantello clandestino ed è richiesta una fede cieca. La sua prova delle riserve è una farsa, il CEO Changpeng Zhao dichiara che se uno vuole scoprire le passività, deve “chiedere in giro”. Non è esattamente confortante.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Non dimentichiamo inoltre che il trading manipolativo per aumentare i volumi è una delle accuse che la SEC ha presentato all’exchange. Quindi, se si considera la scarsa liquidità del token e la natura opaca di Binance, sorgono punti interrogativi sulla valutazione.

Come altro avvertimento (potenzialmente irrilevante ma comunque degno di nota), abbiamo avvertito dell’insolito volume degli scambi di Solana durante la sua fulminea corsa nel mercato rialzista delle criptovalute. Il token stava sovraperformando tutto nel settore, ma la liquidità non riusciva a tenere il passo con le monete più grandi, mentre la rete stessa soffriva di una serie di problemi che sollevavano seri punti interrogativi.

A quanto pare, il token è crollato completamente, passando da un picco di quasi $ 250 a meno di $ 10 all’indomani del crollo di FTX. Forse questo è stato semplicemente il risultato degli stretti legami di Sam Bankman-Fried con il token come primo investitore, ma l’altra teoria è che il volume nella corsa era tutt’altro che naturale e il prezzo è stato sostenuto artificialmente. Inoltre, non ci sono prove che tutto ciò sia accaduto, ma il fatto è che una conversazione dovrebbe fornire agli investitori spunti di riflessione: gran parte dello spazio crittografico è un miraggio e i prezzi spesso non sono quello che sembrano. Questi segnali di avvertimento sembrano più toccanti per BNB rispetto alla maggior parte delle altre criptovalute.

I trader stanno vendendo allo scoperto BNB in massa

A parte i fondamenti, esaminiamo alcune bandiere rosse che si sono imbattute di recente nel mio radar. Innanzitutto, come accennato in precedenza, la capitalizzazione di mercato di BNB è attualmente di $ 38 miliardi, all’incirca lo stesso livello a cui ha aperto l’anno. Nello stesso lasso di tempo, Bitcoin è cresciuto dell’80%, a dimostrazione delle lotte di Binance durante la repressione normativa, con lo scambio schiaffeggiato da numerose cause legali.

Ha senso ciò? Gli ultimi sei mesi sono stati innegabilmente brutali per Binance. Come aggiornamento, di seguito sono riportate alcune delle accuse mosse contro lo scambio:

Trading contro i clienti

Violazione della legge sui titoli

Incoraggiare i clienti statunitensi a sovvertire i controlli di conformità progettati per impedire loro di utilizzare la piattaforma Binance.com

Trading manipolativo per aumentare i volumi

Combinazione impropria di fondi

Inoltre, la sua quota di mercato del volume totale degli scambi sulle borse centralizzate è attualmente al 43%, in calo rispetto al 66% all’inizio dell’anno. Questo è un calo colossale, soprattutto perché anche altri scambi sono stati impantanati in questioni legali (Coinbase, Kraken, ecc.). Dovrebbe essere scambiato allo stesso livello in cui ha aperto l’anno, anche se il settore delle criptovalute è rimbalzato notevolmente? Andiamo avanti prima di dichiarare in un modo o nell’altro.

Coinbase contro Binance

Coinbase (NASDAQ: COIN) è una società pubblica, il che significa che abbiamo un benchmark interessante con cui confrontare Binance. Sebbene BNB non sia paragonabile all’equità come lo è il titolo di Coinbase, ha certamente somiglianze azionarie, in quanto il suo destino è direttamente legato al destino di Binance. In breve, se il volume degli scambi su Binance aumenta, Binance va bene e BNB sale. Idem per Coinbase e le azioni Coinbase.

Questo è un paragone davvero approssimativo, ma è il migliore che abbiamo. Mi piace anche farlo perché quando l’IPO di Coinbase è avvenuta nell’aprile 2021, lo ha fatto con una capitalizzazione di mercato quasi identica a quella di BNB ($ 89 miliardi).

Come mostra il grafico sopra, Coinbase è stato preso a pugni. Prima della sentenza XRP positiva di questa settimana, veniva scambiato a $ 85 per azione, che si traduce in una valutazione di $ 20 miliardi. Solo due anni fa, il giorno della sua quotazione, spingeva per una valutazione di 100 miliardi di dollari.

Attualmente è scambiato a una valutazione di $ 24 miliardi dopo un balzo del 20% la scorsa settimana, il che significa che è aumentato del 213% quest’anno. Come accennato in precedenza, BNB è piatto, mostrando quanto terreno è stato perso.

Tuttavia, questa sottoperformance si è verificata solo negli ultimi mesi: prima di allora, BNB si era comportato molto bene durante il mercato ribassista, superando il torrido titolo di Coimbase.

Nel 2022, BNB ha perso il 52% del suo valore, il che suona terribile. Tuttavia, è stata una delle pochissime monete a sovraperformare Bitcoin, che ha perso il 64%, e la sua performance si distingue per la sua notevole resilienza.

Questa sovraperformance ora sembra stridente nel contesto di ciò che è accaduto nell’ultimo mese o giù di lì, poiché i problemi legali di Binance si sono accumulati. Ma ancora una volta, BNB è sceso abbastanza? Abbiamo visto le difficoltà di Coinbase e Binance ha perso un’enorme fetta di quota di mercato rispetto a Coinbase. Ancora una volta, questo è un confronto estremamente approssimativo, e Coinbase è domiciliato negli Stati Uniti mentre Binance no (afferma ancora di non avere un quartier generale), ma le questioni legali intorno a Binance sono molto più nefaste.

Anche se sopra abbiamo affrontato preoccupazioni fondamentali di alto livello, sembra esserci un’attività insolita nel mercato BNB nelle ultime 24 ore. In primo luogo, l’interesse aperto per BNB è aumentato, attualmente al livello più alto dal 2021, come mostra il grafico sottostante di Coinglass.

Ma ancora più interessante, come mostra il grafico successivo, l’interesse aperto di BNB su Binance stesso non si è mosso molto, il che significa che il forte aumento sta arrivando su altri scambi. Ciò significa che i trader stanno caricando le scommesse BNB al di fuori della piattaforma Binance, cosa atipica.

Il prossimo passo naturale è guardare ai tassi di finanziamento, che sono scesi bruscamente in negativo, scendendo fino al -0,2%. Questo è il livello più basso dalla carneficina bancaria di aprile e indica che il mercato è fortemente corto.

Qualcuno potrebbe sapere qualcosa? La criptovaluta è nota per la sua atmosfera da selvaggio west, uno spazio in cui le informazioni privilegiate fluiscono liberamente. Non ho prove per sospettare che ci sia qualcosa di sconveniente, ma il tasso di finanziamento di BNB essendo così nettamente negativo è fuori controllo rispetto al resto del mercato delle criptovalute, che al momento è piuttosto tranquillo.

Tutto questo è una coincidenza senza senso destinata a regredire alla normalità imminente? Forse. Inoltre, non c’è fumo senza fuoco.

Sarebbe anche negligente menzionare che, nonostante la lunga lista di accuse già mosse contro Binance, ce ne sono ancora altre in cantiere. Vale a dire, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un’indagine penale su Binance e su alcuni dei suoi dirigenti di alto livello, incluso il CEO Changpeng Zhao. Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri sono stati divisi prima di Natale sul fatto che avessero prove sufficienti per sporgere denuncia. Sta arrivando qualcosa sui binari?

Questa è solo una teoria e, ancora una volta, non equivale a nient’altro che cieca speculazione da parte mia, in cui normalmente non mi piace impegnarmi. Tuttavia, in un mondo in cui l’insider trading è così diffuso, i suddetti tassi di certamente metti un campanello d’allarme che qualcuno, da qualche parte, possa sapere qualcosa. E anche se non fosse niente, dati gli infiniti problemi che Binance deve affrontare attualmente, alcuni dei quali sono stati approfonditi in precedenza, non mi avvicinerei a questa cosa con un palo di dieci piedi.

Binance ha giocato in modo veloce e sciolto con la legge per molto tempo, e indipendentemente dal fatto che tu sia pro o anti-crypto, o pro o anti-SEC, la realtà è che il terreno sembra avvicinarsi al più grande scambio del mondo. Nonostante ciò, il token BNB continua a essere scambiato con una valutazione massiccia, anche se è stato notevolmente ridotto dal suo periodo di massimo splendore.

C’è molto di cui aver paura qui con BNB. Questo è un pezzo insolito per me da scrivere in quanto non è altro che speculazione impotente in realtà, ma con il buco nero che è Binance, è impossibile sapere qualcosa con un certo grado di sicurezza. E qui sta il problema.