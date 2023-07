La capacità di scommettere contro i peers su quasi tutti gli eventi è inaudita nei mercati predittivi, per non parlare dell’attività che si verifica sulla blockchain. Tuttavia, Chancer lo sta rendendo possibile e gli investitori sono entusiasti. In un mese dall’apertura della prevendita di Chancer, il progetto ha raccolto 794.045 dollari nella prima fase. La rapida vendita in Chancer avviene in un momento in cui gli investitori in oro mostrano un maggiore interesse per le criptovalute.

Gli investitori in oro chiedono criptovalute

Il CEO di BlackRock Larry Fink sta notando un aumento dell’appetito per le criptovalute tra gli investitori in oro. Secondo Fink, c’è stato un aumento del numero di investitori in oro che chiedono informazioni sul ruolo delle criptovalute.

Fink afferma che il recente deprezzamento del dollaro rispetto a quanto si è apprezzato negli ultimi cinque anni richiede un prodotto crypto internazionale: fondi negoziati in borsa (si ritiene che gli ETF svolgano questo ruolo e affrontino un crescente interesse degli investitori.

Le opinioni di Fink sono influenti dato che BlackRock è la più grande società di gestione patrimoniale del mondo. Il gestore patrimoniale da 8,5 trilioni di dollari ha recentemente richiesto uno spot Bitcoin ETF in linea con la domanda degli investitori.

Il crescente interesse per le criptovalute mostra come la nuova asset class rivoluzioni i mercati tradizionali. La possibilità di portare le scommesse sulla blockchain e offrire agli investitori nuovi modi per guadagnare potrebbe cambiare il panorama del settore e avvantaggiare progetti come Chancer.

L’idea alla base di Chancer

Chancer è guidato dall’idea di offrire agli investitori flessibilità nelle scommesse piuttosto che affidarsi alle quote, ai mercati e alle regole dei bookmaker. Pensa a qualsiasi cosa su cui vorresti scommettere: un amico che vince una lotteria, il candidato X che vince un’elezione o un risultato probabilistico come la pioggia che cade il giorno di Natale. Chancer permette di scommettere su questi eventi.

In sostanza, gli utenti creano il proprio mercato delle scommesse utilizzando un ecosistema decentralizzato sugli eventi su cui vogliono scommettere. Definiscono le loro regole, le probabilità e determinano come richiedere le vincite. Come applicazione predittiva peer-to-peer, gli investitori possono richiedere agli amici di unirsi ai loro mercati di scommesse o partecipare a quelli creati da altri.

Come piattaforma P2P, Chancer aumenta la flessibilità nelle scommesse, amplia la portata di ciò su cui gli investitori possono scommettere e introduce nuovi modi per guadagnare. In quanto tale, Chancer è un disgregatore dei tradizionali indicatori di scommesse.

Qual è il modello di investimento di Chancer?

Chancer non è solo una piattaforma di scommesse. Gli utenti sono autorizzati e incentivati a continuare a far crescere la piattaforma. Oltre alle entrate derivanti dai risultati delle scommesse di successo, gli utenti traggono vantaggio dalla creazione e dalla partecipazione ai mercati di Chancer. Gli utenti ottengono commissioni scontate per i mercati che creano o a cui aderiscono.

Chancer è anche un’opportunità per guadagnare un reddito passivo. I token possono essere puntati, dando l’opportunità di generare rendimenti. I guadagni sono generati anche da una funzione Share2Earn, che si concentra sul rendere la piattaforma conosciuta e popolare a più utenti.

La roadmap di Chancer

Chancer presenta una tabella di marcia ambiziosa dalla prevendita fino al momento in cui la piattaforma diventerà pienamente operativa. Dopo la prevendita, la fase successiva sarà la quotazione dei token su Uniswap nel terzo trimestre del 2023. La piattaforma vede almeno due quotazioni nel terzo trimestre, con poi la piattaforma beta in arrivo.

Il quarto trimestre è quando inizierà lo sviluppo del prodotto. Verrà lanciato il testnet e inizieranno le scommesse virtuali. Il token verrà elencato anche su più exchange.

Il primo trimestre del 2024 introdurrà il mainnet. La piattaforma sarà inoltre sottoposta ad audit per verificare il decentramento. Chancer si integrerà anche con Filecoin per migliorare l’archiviazione dei dati nel primo trimestre del 2024.

Possibilità di previsione del prezzo

Sulla base della roadmap prevista, il valore di Chancer potrebbe iniziare a salire nel terzo trimestre. Tuttavia, è nel 2024 che potremmo vedere guadagni più sostenuti con il lancio del mainnet e la piattaforma diventa disponibile per più investitori.

Supponendo un aumento del prezzo nelle percentuali a tre o quattro cifre, è probabile un prezzo di 0,1$ per il 2024. L’aumento a 0,1$ è informato dal crescente interesse per le scommesse, con l’angolo blockchain che dà a Chancer un vantaggio.