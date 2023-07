J&J alza le prospettive per l’intero anno: “siamo in una posizione molto forte”

Giovedì Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) ha aperto in rialzo del 5,0% dopo aver riportato risultati migliori del mercato per il suo secondo trimestre fiscale.

J&J fa scorta di ottime prospettive

Anche gli investitori si rallegrano per l’orientamento rialzato. J&J ora prevede che i suoi utili per azione rettificati saranno compresi tra $ 10,70 e $ 10,80 quest’anno.

Il colosso sanitario ha anche alzato le sue prospettive di vendite operative a poco più di $ 100 miliardi. Su ” Squawk Box ” della CNBC, il CFO Joseph Wolk ha dichiarato oggi:

Le cose sembrano molto buone. Abbiamo avuto molti buoni dati clinici e normativi che si consolideranno nei prossimi anni nella seconda metà di questo decennio. Quindi, siamo in una posizione molto forte quando vediamo l’H2.

Gli esperti avevano previsto $ 10,65 per quota di utili rettificati per l’intero anno. Al momento della scrittura, il titolo J&J è in calo dell’8,0% rispetto al massimo da inizio anno.

Istantanea degli utili del secondo trimestre di J&J

L’utile netto si è attestato a 5,14 miliardi di dollari rispetto ai 4,81 miliardi di dollari di un anno fa

Anche gli utili per azione sono aumentati materialmente da $ 1,80 a $ 1,96

L’EPS rettificato è arrivato a $ 2,80 secondo il comunicato stampa sugli utili

Le vendite sono aumentate del 6,3% su base annua a 25,53 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di $ 2,62 per azione su $ 24,63 miliardi di entrate

Johnson & Johnson ha affermato che la sua attività MedTech ha registrato una crescita annualizzata del 14,7% nel secondo trimestre. Il CFO Wolk ha aggiunto:

L’aumento della guida è in realtà di circa 28 centesimi se si considerano 18 centesimi per due elementi strategici discreti, uno l’interesse non di controllo in Kenvue e poi abbiamo fatto un investimento per garantire il nostro futuro per le neoplasie delle cellule B.

Kenvue ha superato le stime di Street

Come giovedì, anche Kenvue, la sua divisione per la salute dei consumatori recentemente separata, ha riportato risultati migliori del previsto per il suo primo trimestre dall’IPO di maggio. Secondo il CFO Wolk:

Abbiamo avuto l’IPO di successo a maggio. Questa mattina abbiamo annunciato la nostra intenzione in termini di passo successivo con quella separazione.

Johnson & Johnson ora prevede di dividere le azioni di Kenvue tramite un’offerta di scambio.

All’inizio di questo mese, Jim Cramer ha raccomandato agli investitori di essere cauti quando investono in azioni J&J. Al contrario, Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso”.

Le preoccupazioni per il talco rimangono in corso

La notizia arriva appena un giorno dopo che una giuria ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 18,8 milioni di dollari a un giovane che avrebbe sviluppato il cancro a causa dei suoi prodotti a base di talco.

All’inizio di quest’anno, la multinazionale ha annunciato un accordo da 8,9 miliardi di dollari per risolvere migliaia di cause legali relative ai suoi prodotti a base di talco, anche se continua a negare che i suoi prodotti siano dannosi per la salute.

Anche questa settimana, Johnson & Johnson si è unito a colleghi tra cui Merck e ha citato in giudizio l’amministrazione Biden per aver concesso a Medicare il potere di dettare i prezzi dei farmaci, come riportato da Invezz qui.